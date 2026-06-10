L'ex-épouse de Mathieu a pris la parole sur Instagram pour expliquer la difficulté de revivre son aventure à la télévision. Elle regrette que certaines situations n'aient pas été montrées dans leur intégralité.

Julie (Mariés au premier regard) revient sur la diffusion de son divorce avec Mathieu à la télévision . L'ex-épouse de Mathieu a pris la parole sur Instagram pour expliquer la difficulté de revivre son aventure à la télévision .

Elle regrette que certaines situations n'aient pas été montrées dans leur intégralité. Dans l'épisode final de la saison 10 de Mariés au premier regard, diffusé le lundi 8 juin 2026 sur M6, les téléspectateurs ont retrouvé les anciens candidats plusieurs mois après le tournage de l'émission. Cette expérience a été aussi belle à vivre qu'elle a été difficile à revivre. Découvrir certaines choses des mois plus tard n'a pas toujours été simple.

Entre les non-dits et le manque de contexte sur certaines situations, beaucoup de choses n'ont jamais été dites ou montrées. Avec le recul, Julie réalise que la vie ne nous donne pas toujours ce que nous avions imaginé, mais souvent exactement ce dont nous avons besoin pour grandir. L'ancienne épouse de Mathieu explique que revoir son aventure à la télévision a été particulièrement difficile. Elle a dû faire face à certaines situations qui l'ont touchée profondément





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