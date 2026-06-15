Julie (Mariés au premier regard) : elle reveals her new love after her divorce with Mathieu

Julie, a young mother of 27, has revealed that she has found love again after her divorce with Mathieu in the TV show Mariés au premier regard. Although she has not yet found her other half, she has been seeing someone new for a few weeks and is very happy with this new relationship. She also mentioned that this new relationship has helped her grow as a person.

Julie a été interrogée sur sa vie amoureuse lors d'une session de questions-réponses avec ses abonnés sur Instagram. La jeune maman de 27 ans a révélé qu'elle n'avait pas encore trouvé sa moitié depuis son divorce avec Mathieu , qui a brièvement été son époux dans l'émission Mariés au premier regard.

Cependant, elle a également mentionné qu'elle avait rencontré quelqu'un qui lui plaisait beaucoup.

'Ça fait quelques semaines, et ça fait du bien. Elle est légère et elle a de belles valeurs. Elle a la priorité des enfants comme moi. On se laisse porter par ce que l'on vit', a-t-elle déclaré.

La jeune femme a également mentionné que cette nouvelle relation lui avait permis de grandir en tant que personne.

'Cette aventure laissera une trace particulière dans ma vie. Pas seulement pour ce qu'elle m'a fait vivre, mais pour la femme qu'elle m'a permis de devenir', a-t-elle ajouté





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