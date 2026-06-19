Julie (Mariés au premier regard) accuse la production d'avoir protégé Mathieu au montage

Invitée sur le plateau de AJA, Julie, candidate de la dernière saison de Mariés au premier regard, dénonce le montage de l'émission qu'elle jugepartial en faveur de son ex-mari Mathieu. Elle raconte avoir souffert et affirme que la production était au courant de son mal-être mais a préféré 'protéger' son conjoint.

Julie , découverte dans la dernière saison de Mariés au premier regard, s'est exprimée sur le plateau de l'émission AJA présentée par Sam Zirah. Elle est revenue sur son aventure compliquée et a exprimé sa colère envers la production, qu'elle accuse d'avoir protégé son ex-mari Mathieu au détriment de la vérité lors du montage.

L'expérience a été douloureuse, marquée par une séparation brutale et un cyberharcèlement qu'elle relie aux choix éditoriaux de l'émission. Selon ses déclarations, le couple avait pourtant des projets concrets, notamment un déménagement. Elle affirme que tous deux étaient prêts à s'éloigner de leur région respective, mais que la production a mis en avant les contraintes liées à son appartement et sa spiritualité pour créer une narrative défavorable.

Elle raconte avoir alerté les équipes à plusieurs reprises, y compris en dehors des tournages, sur son mal-être, ses moments de détresse physique comme le fait d'avoir vomi dans sa chambre d'hôtel après l'annonce du divorce, et ses efforts pour 'laisser la lumière' à Mathieu. Elle estime que ces éléments n'ont pas été pris en compte et que la production a sciemment choisi de valoriser son ex-mari.

Cette accusation s'inscrit dans un contexte plus large de critiques autour des méthodes de l'émission Mariés au premier regard. Plusieurs candidats, comme Stéphane, ont également dénoncé un montage trompeur. Le traitement des candidats et les réactions des internautes sont régulièrement pointés du doigt. Le cas de Julie met en lumière la tension entre la réalité vécue par les participants et la narration télévisuelle, avec des conséquences psychologiques réelles.

L'émission reste un succès d'audience mais ces témoignages interrogent sur l'éthique de la télévision-réalité et la responsabilité des producteurs face au cyberharcèlement généré





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