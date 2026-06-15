Julie (Mariés au premier regard) : a-t-elle retrouvé l'amour depuis son divorce chaotique avec Mathieu ?

La dixième saison de Mariés au premier regard a été riche en rebondissements ! Après avoir assisté à l'amour naissant entre Julie et Mathieu, les téléspectateurs les ont ensuite vu se déchirer. Huit mois après l'expérience, la jeune femme a-t-elle retrouvé l'amour ? Julie a profité d'une session questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram, pour en dire un peu plus sur sa vie actuelle.

8 mois après son divorce chaotique avec Mathieu , Julie a-t-elle retrouvé l'amour ? Cette année, la dixième saison de Mariés au premier regard était riche en rebondissements !

Après avoir assisté à l'amour naissant entre Julie et Mathieu, les téléspectateurs les ont ensuite vu se déchirer. Huit mois après l'expérience, la jeune femme a-t-elle retrouvé l'amour ? Julie a profité d'une session questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram, pour en dire un peu plus sur sa vie actuelle. Et si elle n'a pas trouvé l'amour avec Mathieu, elle ne regrette pas sa participation.

'C'était une expérience très intense avec beaucoup de hauts et de bas. Aujourd'hui, ça va mieux. Tout ce que j'ai vécu m'a transformée et finalement, c'est peut-être ça le plus important. J'attendais avec impatience la fin de la diffusion pour retrouver un peu de paix', a-t-elle déclaré.

Lorsqu'un abonné lui demande si elle a finalement retrouvé quelqu'un, la jeune femme répond : 'Entre la rupture et la diffusion (confidentialité oblige, j'étais censée être mariée donc... ), je suis seule. Mais aujourd'hui, 8 mois après, prête à rencontrer quelqu'un'. Mathieu a retrouvé l'amour depuis son divorce avec Julie





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