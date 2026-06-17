Julie et Antoine, des pluriactifs qui cultivent des petits fruits bio dans la Somme et l'Oise

Un couple de la Somme, Julie Sacleux et Antoine Ménival, s'est lancé dans la production de petits fruits bio en parallèle de leurs métiers respectifs. Installés à Lachapelle-sous-Poix avec un terrain à Abancourt, ils développent leur verger, Le Verger d'Henni, avec une approche 100 % bio. Leur projet vise à doubler la production et à diversifier leur clientèle de particuliers et de professionnels locaux. Malgré les défis d'une récolte précoce en 2024, ils misent sur des variétés tardives pour étendre leur saison. Leur engagement a été récompensé par une reconnaissance aux Étoiles de l'Agriculture, renforçant leur visibilité.

À l'heure où l'agriculture locale et biologique gagne en popularité, le parcours de Julie Sacleux et Antoine Ménival, tous deux âgés d'une trentaine d'années, illustre parfaitement cette dynamique.

Basés à Lachapelle-sous-Poix dans la Somme, ce couple de pluriactifs a décidé, il y a un an, de se lancer dans une activité agricole en complément de leurs professions principales : Julie est manipulatrice radio au CHU d'Amiens et Antoine est paysagiste. Leur projet, Le Verger d'Henni, se développe sur un terrain familial à Abancourt, dans l'Oise, plus précisément au hameau d'Hennicourt, propriété d'Antoine depuis plus de dix ans mais jusqu'alors inexploitée.

Le choix de la production de petits fruits bio s'est imposé naturellement. Sur leurs plantations en plein champ, protégées par des bâches, ils cultivent une grande variété de fruits : fraises (notamment les variétés tardives Malwina et Ravellia), framboises, mirabelles, baies de mai, groseilles, cassis, ainsi que des arbres fruitiers comme des abricotiers, pommiers et pêchers. Cette diversification permet d'étaler les récoltes et de répondre à la demande croissante de produits locaux et savoureux.

L'absence de serre oriente d'ailleurs leur stratégie vers des variétés à maturation plus tardive, un atout majeur lorsque la récolte précoce de l'année 2024 s'est faite Aux quatre coins de l'Hexagone pour ce millésime 2026, une situation assez inédite qui a perturbé de nombreux producteurs. En seulement un an, Julie et Antoine ont réussi à se constituer une solide clientèle.

Ils écoulent leur production auprès de particuliers, notamment via des réservations et des retraits directs sur place à Lachapelle ou à Abancourt, mais aussi auprès de professionnels locaux. Parmi leurs partenaires figurent la boulangerie-pâtisserie Maison Levasseur à Quevauvillers et le Café de Picardie à Poix-de-Picardie.

Leur visibilité a également été accrue par leur participation aux Étoiles de l'Agriculture, un concours coorganisé par le Courrier Picard et le Crédit Agricole Brie-Picardie, où ils ont terminé dans les trois premiers de leur catégorie. Cette reconnaissance a permis de faire connaître leur travail au grand public. L'apiculture s'est ajoutée naturellement à leur exploitation. Une ruche d'abeilles a été installée en plein air, ce qui leur permet de produire du miel de printemps en complément de leurs fruits.

Cette symbiose entre cultures et élevage d'abeilles renforce leur engagement en faveur d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Selon Julie Sacleux, les réseaux sociaux jouent également un rôle clé : "Les gens regardent beaucoup nos photos et veulent savoir ce que l'on cueille. Une photo peut inciter à l'achat. On le sait".

Malgré les défis inhérents à une telle aventure, notamment la gestion du temps entre leurs emplois salariés et les travaux aux champs, le couple reste très optimiste. Ils ont déjà écoulé l'intégralité de leur récolte lors de leur première saison et visent désormais à doubler leur exploitation. Leur objectif : atteindre environ 7 000 plants de fraises et 500 à 600 autres petits fruitiers pour les années à venir.

Cette croissance maîtrisée témoigne de leur volonté de rester proches de leur marché local tout en répondant à une demande croissante pour des produits sains et authentiques





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