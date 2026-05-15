Julie Barennes, coach de l'année, vise un troisième sacre national avec Basket Landes contre Bourges

Julie Barennes, coach de l'année en France et en Euroligue, a déjà emmené Basket Landes à deux sacres nationaux (2021, 2025) et trois Coupes de France (2022, 2023 et 2026). Elle vise un troisième sacre national avec les Landes contre Bourges ce vendredi à Mont-de-Marsan. Son management est apprécié pour sa philosophie portée sur le collectif et l'humain. Elle a également coaché les Pays-Bas et sera sur le banc de l'Allemagne pour la Coupe du monde de Berlin en septembre.

Julie Barennes , coach de l'année en France et en Euroligue , vise un troisième sacre national avec Basket Landes contre Bourges ce vendredi à Mont-de-Marsan. Ses joueuses la louent pour son management.

Elle a emmené les Landes à deux sacres nationaux (2021, 2025) et trois Coupes de France (2022, 2023 et 2026). Cette année, elle a reçu le trophée de meilleure entraîneure de la saison de La Boulangère Wonderligue. Son objectif de la saison : remporter la finale retour du Championnat contre Bourges dimanche. Son management est apprécié pour sa philosophie portée sur le collectif et l'humain.

Elle vise plus que des joueuses et se renseigne sur la personne et l'environnement dans lequel elles se sentiraient bien. Elle a également coaché les Pays-Bas et sera sur le banc de l'Allemagne pour la Coupe du monde de Berlin en septembre. Basket Landes a un titre à défendre avant les sélections internationales





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