Julian Bugier : entre la télévision et le quotidien

Julian Bugier, présentateur du journal de 13 heures de France 2, s'est ouvert sur son avenir professionnel et son rapport à la notoriété dans l'émission « On refait la télé ».

« J'aime bien me dire que la vie ne s'arrêtera pas au journal de 13 heures et que peut-être demain, j'aurai une autre vie dans une autre profession, que j'irai vivre ailleurs. L'idée m'angoisse de me dire que j'ai passé toute ma vie à Paris dans le même quotidien », confie-t-il. Il ne ferme pas la porte à une nouvelle aventure dans l'avenir, même si celle-ci n'impliquerait pas nécessairement la télévision. « Peut-être que dans 20 ans, vous m'inviterez à nouveau et je dirai l'inverse, je n'en sais rien, mais à l'instant, c'est ce que j'aime croire », affirme-t-il avec un sourire. Contrairement à certains professionnels de la télévision, Julian Bugier appréhende sa popularité avec un certain détachement. « Je ne suis pas une star de cinéma, une star de la chanson non plus. On me reconnaît, mais ça reste tout à fait acceptable. C'est très cordial. On m'appelle 'Monsieur le journaliste' avant de m'appeler 'Monsieur la vedette' », explique-t-il. Cette approche lui permet de garder un contact naturel avec le public et de maintenir une certaine distance avec la célébrité. Au quotidien, Julian Bugier mène une vie simple et authentique, loin des paillettes et des mondanités. « J'ai une vie assez normale au fond. Je prends les transports en commun avec mon petit vélo électrique le week-end. J'aime bien faire du jardinage, je pars surfer ou à la montagne », partage-t-il. Il aime partager ses passions avec les autres, comme lors d'une récente randonnée en montagne où il a croisé des personnes étonnées de le découvrir loin des écrans. « Ce n'est pas trop mon genre, effectivement », confie-t-il avec modestie.





