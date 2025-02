Julia Simon, malgré une chute vertigineuse, contribue à la victoire du relais mixte français

Julia Simon, malgré une chute spectaculaire en début de relais mixte des Championnats du monde de biathlon, a réalisé un passage remarquable en tirant à blanc et en contribuant à la victoire de l'équipe de France.

Julia Simon , après une chute spectaculaire lors du premier tour du relais mixte des Championnats du monde de biathlon, a réalisé un passage exceptionnel pour ouvrir la route à la victoire de l'équipe de France. Malgré un fort mal de tête et une blessure à l'épaule, elle a réussi à se relever et à accomplir un tir couché parfait et une série debout impeccable. Son courage et sa performance, malgré les circonstances difficiles, ont été salués par ses coéquipiers et l'entraîneur.

La chute brutale de Simon a été provoquée par un bourrelet de neige qui l'a fait tomber sur une athlète suédoise. La chute a causé des dommages à ses bâtons, une contusion à la tête et un fort stress. Cependant, elle est parvenue à reprendre ses esprits et à assurer un relais remarquable, contribuant ainsi à la victoire de l'équipe de France.





