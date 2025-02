Julia Simon : La chute et la participation incertaine au sprint

Après sa chute spectaculaire lors du relais mixte des Championnats du Monde de biathlon à Lenzerheide, la biathlète française Julia Simon se remet doucement. Malgré des symptômes persistants et un besoin de repos, elle devrait participer au sprint de jeudi.

La biathlète française Julia Simon a effectué une séance de ski légère jeudi matin, suite à sa chute lors du relais mixte des Championnats du monde de Lenzerheide. Si son entraîneur reste optimiste, sa participation au sprint de jeudi est toujours envisagée, mais elle continue à ressentir des symptômes et a besoin de repos.

Mercredi, une bonne heure après la victoire de l'équipe de France lors du relais mixte, qui ouvrait les Championnats du monde, Julia Simon souffrait de maux de tête importants et d'un bras touché par sa chute sur la piste lors du premier tour. Jeudi matin, la biathlète savoyarde s'est entraînée légèrement en fin de matinée, sur les skis seulement, en compagnie de son entraîneur Cyril Burdet. Selon nos informations, ses sensations n'étaient pas optimales lors de cette petite heure sur la piste, avec des petits troubles de concentration et de légers moments d'étourdissement. La Française était loin de se sentir à 100 %, même si elle aurait répondu favorablement aux questions du protocole commotion mercredi soir. Cyril Burdet, qui s'est arrêté au bord de la piste vers 14h30 pour répondre à L'Équipe, s'est toutefois montré rassurant : « Julia a passé une nuit reposante, elle avait quelques séquelles et des courbatures au niveau du dos. On a fait un entraînement léger, mais pas de nouveau symptôme, et elle sera de nouveau auscultée ce (jeudi) soir par l'équipe médicale. Mais pas de grosse inquiétude, elle devrait être au départ du sprint. » Elle n'a d'ailleurs pas participé à la séance officielle en début d'après-midi jeudi avec les réglages sur le pas de tir. Elle a indiqué avoir besoin de calme et de se mettre un peu dans le noir. « C'est volontaire, c'est par souci de la préserver », a ajouté Burdet. « Franchement, c'est un black-out total à ce moment-là, avait raconté Simon après la course à propos de sa chute. J'arrive à côté de la Suédoise et en fait, je prends un bourrelet de neige qui vient me faucher le ski et me fait tomber sur elle. Malheureusement, je l'emporte dans ma chute, je casse mes deux bâtons, je prends un énorme coup sur la tête et je ne sais plus où j'habite.





