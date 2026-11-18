Le duo Jules Bonnier et Benoît Sineau franchit la ligne d'arrivée de la Route du Rhum en Guadeloupe. Leur histoire bouleversante commence par un naufrage évité de justesse au large des Açores.

Le duo formé par Jules Bonnier et Benoît Sineau a franchi la ligne d'arrivée de la Route du Rhum à Guadeloupe, marquant une conclusion inattendue pour cette traversée atlantique solitaire. Les deux marins ont touché terre le mardi soir après une course bouleversée par un incident majeur survenu en pleine mer. Cette arrivée symbolise une victoire humaine et sportive hors norme, loin des habitudes de la compétition.

Le naufrage évité au large des Açores

L'événement déclencheur de cette aventure singulière s'est produit le 7 novembre, à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest des Açores. Benoît Sineau, naviguant sur son voilier Ekinox-Réthorès, a activé sa balise de détresse après que son bateau s'est rempli d'eau pendant son sommeil. Il a fallu quatorze heures d'attente pour qu'un autre concurrent vienne à son secours dans des conditions météorologiques difficiles.

Also read Exil fiscal : «Même les plus patriotes hésitent à partir», regrette Benoît Perrin

Le voilier de Jules Bonnier, le Plastic Odyssey, était le plus proche du sinistre. Le skipper a immédiatement réagi en comprenant la gravité de la situation lors d'un appel téléphonique de Francis Le Goff, le directeur de course. Il a pris la décision cruciale de quitter sa propre course pour porter assistance à son concurrent en détresse, engageant une manœuvre complexe et risquée.

Le sauvetage s'est déroulé dans la nuit et sous une mer démontée. Jules Bonnier a dû lancer plusieurs fois un bout de remorquage avant que Benoît Sineau ne parvienne à le saisir à la quatrième tentative. Cette opération périlleuse a permis de hisser le voilier en difficulté sur le pont du Plastic Odyssey, sauvant ainsi la vie de son rival.

Advertisement

Une collaboration forcée mais réussie

Face à une météo trop hostile pour envoyer des secours depuis les bases côtières, Francis Le Goff a informé Jules Bonnier qu'il n'avait plus qu'une option : terminer la course à deux. Le skipper du Plastic Odyssey a refusé l'abandon et a décidé d'emmener Benoît Sineau jusqu'à l'arrivée en Guadeloupe. Cette situation exceptionnelle a transformé une épreuve individuelle en une épreuve de duo.

Les deux navigateurs ont dû composer avec cette nouvelle dynamique en pleine course au large. Jules Bonnier s'est concentré sur la navigation et la gestion du Plastic Odyssey, qui présentait une voile déchirée, tandis que Benoît Sineau a essayé de accepter sa fortune de mer. Leur cohabitation à bord a fini par se révéler agréable malgré les circonstances traumatiques.

À bord, les tensions initiales ont laissé place à une entente professionnelle. Ils ont réussi à maintenir le cap vers les Antilles, prouvant leur capacité d'adaptation face à l'imprévu. Cette solidarité en mer a permis de transformer un accident de parcours en une démonstration de courage et de respect entre concurrents.

L'arrivée à Pointe-à-Pitre et les émotions

Le mardi soir, les deux hommes ont enfin atteint le port de Pointe-à-Pitre, heureux et soulagés d'être en vie. Ils ont partagé un traditionnel ti punch sur le ponton, célébrant cette fin de course inoubliable. Leur arrivée a provoqué une intense émotion, notamment auprès de leurs familles qui avaient vécu des heures d'angoisse extrême.

Elise, l'épouse de Benoît Sineau, a vécu plus de huit heures sans aucune nouvelle de son mari après l'activation de la balise de détresse. Frédérique, la mère de Jules Bonnier, a également ressenti cette peur intense. Les retrouvailles sur le quai ont été mouvementées, avec les épouses et mères qui se sont effondrées dans les bras l'une de l'autre, soulagées de les revoir sains et saufs.

Advertisement

Benoît Sineau a confié que le souvenir de son bateau abandonné au milieu de l'Atlantique reste un traumatisme persistant. La récupération du Ekinox-Réthorès semble complexe, d'autant que sa balise est désormais inactive. Cette perte matérielle est douloureuse pour le skipper, qui regrette d'avoir dû laisser son voilier derrière lui.

Classement final et reconnaissance officielle

Malgré les péripéties, le duo a pu finaliser son parcours. Le Plastic Odyssey a été classé huitième de la catégorie Class 40. Cette position honorifique leur a valu une bonification de vingt-quatre heures sur leur temps de course, reconnaissance officielle pour le temps perdu lors de l'opération de secours.

Cette décision de la direction de course souligne l'importance éthique des valeurs de solidarité dans la compétition. Jules Bonnier et Benoît Sineau ont prouvé que l'humain prime sur la performance pure. Leur fin de course reste un exemple marquant de l'esprit de la Route du Rhum.

L'aventure laisse également des traces psychologiques chez les deux marins. Au-delà de la satisfaction d'un top dix, ils évoquent la difficulté de remettre leur mental dans les conditions normales de la course. Cette expérience unique restera gravée dans leur mémoire comme un moment charnière de leur vie de navigateurs professionnels.