Jul fait vibrer le stade Vélodrome de Marseille

Le rappeur marseillais a donné un concert exceptionnel au stade Vélodrome, avec des dizaines de milliers de fans venus célébrer l'enfant du pays.

Jul a marqué l'histoire de Marseille avec son concert exceptionnel au stade Vélodrome. Le rappeur marseillais a fait vibrer un stade entièrement rempli avec des dizaines de milliers de fans venus célébrer l'enfant du pays.

C'est un concert à la hauteur de la carrière hors norme du plus gros vendeur de l'histoire du rap français. Avec plus de 10 millions d'albums vendus et près de 13 milliards de streams sur Spotify, Jul continue d'accumuler les records. À 36 ans, l'artiste marseillais a déjà publié 34 albums et près de 1 000 titres, faisant de lui l'un des artistes les plus prolifiques de sa génération. L'engouement autour du 'J' ne faiblit pas.

Après ce premier concert complet, un deuxième show est programmé ce samedi au stade Vélodrome, lui aussi affiché à guichets fermés. À l'occasion de ce week-end historique, Jul a également ouvert une boutique éphémère au parc Chanot, accessible jusqu'au 17 juin. T-shirts, casquettes, joggings et accessoires exclusifs y sont proposés. Dès son ouverture, la boutique a été prise d'assaut par les fans venus repartir avec un souvenir de ces deux concerts événementiels à Marseille.

Le nouveau Campus Aixcellence s'ouvre également à Aix, pour former aux métiers d'avenir





MadeMarseille / 🏆 21. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jul Marseille Stade Vélodrome Concert Rappeur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[Entretien] Médéric Gasquet-Cyrus : « Jul incarne une partie de l’esprit de Marseille »La Marseillaise : Dans ses musiques, Jul utilise des expressions provençales, mais aussi arabes ou comoriennes. En quoi représente-t-il la diversité d...

Read more »

Jul au Vélodrome : L'entrée en motoVIDÉO - Jul au Vélodrome : l'entrée en moto de l'Ovni sur 'Pow Pow'

Read more »

Concert de Jul : barricades et tensions au VélodromeJul au Vélodrome : 'Plusieurs interpellations' en marge du concert de Jul

Read more »

Impérial, 'Jul César' a mis le Vélodrome à ses piedsImpérial, 'Jul César' a mis le Vélodrome à ses pieds

Read more »