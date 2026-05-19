Juju Fitcats et Jordan Mouillerac : Retour sur un parcours intense dans Danse avec les stars

Après sa deuxième place lors de la finale de la 15e saison, Juju Fitcats revient sur son expérience émotionnelle et Jordan Mouillerac dévoile les coulisses de leur collaboration.

Le rideau est tombé sur la quinzième saison de l'émission emblématique Danse avec les stars, laissant derrière elle des souvenirs impérissables et des émotions fortes.

Parmi les candidats qui ont marqué les esprits, Juju Fitcats a réussi l'exploit d'atteindre la finale, s'imposant comme l'une des favorites de la compétition. Accompagnée par le danseur professionnel Jordan Mouillerac, la créatrice de contenus a livré des prestations saluées tant pour leur technique que pour leur passion.

Cependant, c'est Samuel Bambi qui a finalement remporté le trophée, laissant Juju à une place d'honneur, la deuxième position. Cette issue a suscité de nombreuses réactions, notamment de la part de son partenaire de danse. Jordan Mouillerac s'est récemment confié sur le ressenti de Juju lors de cette soirée finale. Bien que la youtubeuse ait affiché une certaine sérénité publiquement, le danseur a admis avoir ressenti une forme de frustration pour elle, utilisant l'expression 'avoir le seum'.

Selon lui, Juju s'était investie corps et âme dans cette aventure, vivant un véritable rêve d'enfant. Il a souligné le sérieux impressionnant de sa partenaire, mentionnant notamment qu'elle tenait un carnet de notes détaillé où elle consignait chaque remarque et conseil prodigué par les juges tout au long de la saison. Cette rigueur et cette volonté de progresser ont été les piliers de leur ascension vers la finale, faisant d'elle une compétitrice redoutable et passionnée.

Malgré la déception apparente, Juju Fitcats a tenu à clarifier la situation via ses réseaux sociaux. Dans un message adressé à ses abonnés et à son partenaire, elle a affirmé ne pas être en colère ni amère. Elle a expliqué que si le désir de gagner était bien présent, elle était tout à fait capable d'accepter la victoire des autres. Elle a ainsi recadré certaines critiques d'internautes qui s'attendaient à la voir s'effondrer ou exprimer un mécontentement visible.

Pour elle, l'expérience humaine et technique acquise durant ces semaines de travail intensif primait sur le trophée lui-même. L'aventure Danse avec les stars n'a pas été sans défis sur le plan personnel. Juju a dû composer avec un stress immense, des doutes et même une blessure physique survenue juste avant le premier prime, qu'elle avait réussi à garder secrète pour ne pas inquiéter son entourage.

Elle s'est également livrée sur des aspects plus intimes, évoquant sa relation complexe avec sa mère concernant l'image de son corps, transformant ainsi la piste de danse en un espace de libération et de confiance en soi. Le soutien de son mari, Tibo InShape, a été crucial. Présent lors de la finale, il a manifesté sa fierté, provoquant des larmes d'émotion chez Juju.

Cependant, cette immersion totale dans le monde de la danse a eu un impact sur sa vie de couple. Tibo InShape a révélé que l'absence prolongée de Juju et l'investissement temporel colossal requis par l'émission avaient créé un déséquilibre dans leur quotidien. Après dix ans de relation, le couple a pris la décision courageuse d'entamer une thérapie de couple pour apprendre à mieux communiquer et à entretenir leur lien.

Cette prise de conscience montre que, malgré le succès public, les sacrifices personnels sont réels. Tibo a exprimé sa volonté d'accorder désormais plus de temps et d'attention à leur relation, transformant ainsi cette expérience télévisuelle en un catalyseur pour renforcer leur union





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