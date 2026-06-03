Juin vert : dépistage et vaccination peuvent éradiquer le cancer du col de l'utérus

Sensibilisation au dépistage et à la vaccination contre le HPV, deux armes clés pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Mobilisation des acteurs de santé au CHU de Nîmes.

Le mois de juin est traditionnellement dédié à la sensibilisation contre le cancer du col de l'utérus à travers la campagne 'Juin vert'. Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'autres mois de sensibilisation comme Octobre rose pour le cancer du sein ou Mars bleu pour le cancer colorectal.

L'objectif est d'inciter les femmes à se faire dépister régulièrement et à se faire vacciner contre les papillomavirus humains (HPV), responsables de 90% des cancers du col de l'utérus. Au CHU de Nîmes, tous les acteurs de la santé se sont mobilisés ce mardi matin pour promouvoir cette cause.

François Mengin Lecreulx, directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie, a rappelé lors de cette manifestation que 90% de ces cancers pourraient être évités grâce à deux gestes simples : le dépistage tous les trois ans pour les femmes de 25 à 65 ans, et la vaccination des jeunes de 12 à 14 ans, gratuitement. Chaque année, on recense environ 3 000 nouveaux cas et près de 1 100 décès en France, des chiffres qui pourraient drastiquement diminuer si la prévention était mieux suivie.

L'enjeu est de taille car cette maladie touche des femmes souvent jeunes, avec un pic entre 35 et 44 ans. La vaccination contre le HPV est une arme essentielle. Elle est recommandée pour les jeunes filles et les jeunes garçons à partir de 11 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans pour les filles et 26 ans pour les garçons dans certains cas.

Actuellement, en Occitanie, seulement 51% des filles et 32% des garçons sont vaccinés, des taux insuffisants pour atteindre l'immunité collective nécessaire. Le virus HPV se transmet par contact sexuel et infecte la peau et les muqueuses. Il existe plus de 100 types de HPV, dont certains à haut risque cancérogène. L'infection est très courante et souvent asymptomatique, mais elle peut persister et provoquer des lésions précancéreuses.

Le délai entre l'infection et le cancer est long, de dix à vingt ans, offrant une fenêtre de détection. Le dépistage par test HPV ou frottis est donc crucial. Pierre Marès, président du centre régional de coordination du dépistage des cancers, insiste sur l'importance de ce test qui permet de détecter des anomalies avant qu'elles n'évoluent. Le dépistage est organisé et gratuit pour les femmes de 25 à 65 ans, avec un remboursement à 100% sans avance de frais.

L'exemple de l'Australie est encourageant : grâce à une couverture vaccinale élevée et un dépistage systématique, le cancer du col de l'utérus est en voie d'éradication. En France, des efforts restent à faire. Les professionnels de santé, la CPAM, le comité gardois de la Ligue contre le cancer et le CHU de Nîmes unissent leurs forces pour sensibiliser le public.

Des actions de terrain sont menées, comme des maraudes dans les quartiers défavorisés, des interventions dans les collèges pour informer les jeunes, et des consultations sans rendez-vous. L'objectif à terme est d'atteindre les recommandations de l'OMS : 80% de couverture vaccinale chez les jeunes et 70% de participation au dépistage. Juin vert est une opportunité pour rappeler que ce cancer est évitable et que chacun, homme ou femme, peut contribuer à sa prévention. La mobilisation de tous est essentielle pour sauver des vies





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