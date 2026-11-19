Un homme de quarante ans comparaîtra vendredi 20 novembre à Périgueux pour vol, rébellion et conduite en état d'ivresse après une tentative de cambriolage à Chancelade le 16 novembre.

Un homme d'une quarantaine d'années comparaîtra en comparution immédiate le vendredi 20 novembre dans l'après-midi devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Cette audience concerne une série d'infractions graves survenues le lundi 16 novembre à Chancelade, incluant un vol, des tentatives de vols, une conduite en état d'ivresse, de la rébellion ainsi qu'un refus de se soumettre à un contrôle d'empreintes digitales.

Détails de l'interpellation à Chancelade

L'incident s'est initié dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 novembre. Le mis en cause se rendait à Chancelade au volant d'une Citroën Berlingo, un véhicule qui avait été volé plusieurs jours plus tôt sur les hauteurs de Trélissac. Une fois sur les lieux, il a tenté de cambrioler un cabanon de jardin. L'intervention du propriétaire, qui a tiré plusieurs coups de feu en l'air depuis sa maison pour le dissuader, a interrompu la tentative.

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Après cet épisode, l'individu a abandonné la Berlingo sur place et est allé en voler une autre sur une propriété située dans l'allée des Alisiers. C'est au volant de ce second véhicule qu'il a été interpellé par la police. La maîtrise du véhicule s'est faite à proximité immédiate du commissariat de la police de Périgueux, permettant une intervention rapide des forces de l'ordre.

Position des parties et alcoolémie élevée

Les charges retenues contre l'homme de quarante ans incluent non seulement les vols et tentatives de vols, mais aussi une conduite en état d'ivresse avérée. Lors de l'interpellation, un test de dépistage a révélé une alcoolémie de 1,6 grammes d'alcool par litre de sang. Cette mesure dépasse largement la limite légale et constitue un élément aggravant dans le dossier.

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Le prévenu est également accusé de rébellion et de refus de se soumettre au relevé d'empreintes digitales. Ces actes de résistance ont eu lieu lors de la phase d'identification par les enquêteurs. La gravité des faits, cumulant violence potentielle, ivresse au volant et entrave à la justice, justifie le recours à la comparution immédiate pour accélérer le traitement judiciaire.

Conséquences et calendrier judiciaire

La date de l'audience est fixée au vendredi 20 novembre. Les procédures judiciaires suivantes se dérouleront dans l'après-midi de cette journée. Le tribunal correctionnel de Périgueux aura pour tâche d'examiner l'ensemble des faits reprochés et de prononcer la sentence adaptée à la gravité de la conduite tenue par le mis en cause.

Cette affaire illustre la vigilance nécessaire face aux infractions répétées dans la Dordogne. La séquence criminelle, débutant par le vol d'un véhicule à Trélissac et se terminant par une interpellation à Périgueux, a été traitée sans délai. Les résultats de cette audience seront déterminants pour la suite de la trajectoire judiciaire de l'individu.

Les détails complets de la procédure restent à suivre attentivement. La police et la justice mettent en avant la nécessité de respecter les lois en vigueur, notamment en matière de circulation et de propriété. Les prochaines étapes incluront l'exécution de la décision de justice une fois les débats achevés.