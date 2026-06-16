Juge des référés rejette trois demandes de Mme A…

Une certaine Mme A… a introduit devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, trois demandes rejetées car ‘dénuées d’urgence’ : une demande d’ordonner au président de la République de fermer la Banque de France, une autre d’ordonner au président de la République de saisir le ministère de la Justice pour réfléchir à un projet de loi de suppression de l’aide juridictionnelle, et une dernière d’ordonner au ministère de la Justice de fermer l’ensemble des juridictions administratives de France, le temps que le service Sagace soit conforme au référentiel général d’amélioration de l’accessibilité.

La requérante n’a pas été suivie par le juge des référés dans ses demandes. Elle demande en vain au juge des référés d’ordonner au président de la République de ‘fermer’ la Banque de France et ‘supprimer’ l’aide juridictionnelle.

Ces trois requêtes, introduites à la fin mai devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, ont toutes été rejetées car ‘dénuées d’urgence’. Le registre public des décisions des juridictions administratives françaises regorge parfois de pépites.

C’est ainsi que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rendu, le 10 juin 2026, une ordonnance rejetant trois requêtes enregistrées les 26 et 29 mai derniers par une certaine ‘Mme A…’ (le nom de la personne n’est pas rendu public). Parmi ces requêtes, l’une ne demandait rien moins d’‘ordonner à la présidence de la République de fermer la Banque de France’, quand l’autre demandait que l’on ordonne à la présidence de la République ‘d’écrire au ministère de la Justice pour que celui-ci réfléchisse à un projet de loi de suppression de l’aide juridictionnelle’.

Pour justifier sa demande au juge des référés, la requérante estime, dans le cas de l’aide juridictionnelle, ‘la France doit réduire son endettement ; elle peut le faire par la suppression de l’obligation d’avoir un avocat pour certaines procédures’. Quant à la suppression de la Banque de France, la requérante avance que ‘le formulaire pour ouvrir un compte de dépôt des personnes physiques n’est pas adapté pour les personnes souffrant d’un handicap qui ne leur permet pas d’écrire de façon manuscrite’ et qu’il est donc ‘discriminatoire’ : la fermeture de la Banque de France serait donc un moyen d’obliger son gouverneur à établir un ‘formulaire adapté’.

Des sites des services publics inaccessibles aux aveugles et malvoyants : deux associations girondines portent plainte. Parce que les sites Internet de nos démarches administratives ne sont pas adaptés au handicap visuel, surfer sur le Web ressemble, pour 2 millions de non-voyants ou malvoyants, à un parcours du combattant.

Le Collectif français du handicap visuel, dont font partie l’Unadev et le Fisaf, porte plainte contre les Finances publiques et impots.gouv.fr C’est d’ailleurs sous ce même motif d’‘accessibilité’ que Mme A… souhaitait, par une troisième requête, que la présidence de la République saisisse le ministère de la Justice ‘ferme l’ensemble des juridictions administratives de France, le temps que le service Sagace soit conforme au référentiel général d’amélioration de l’accessibilité’. Autant d’arguments qui n’ont pas convaincu le juge des référés : les trois requêtes, ‘qui sont dénuées d’urgence et manifestement mal fondées, ne peuvent qu’être rejetées’





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juge Des Référés Demandes Rejetées Banque De France Suppression De L’Aide Juridictionnelle Formulaire Pour Ouvrir Un Compte De Dépôt Des Discrimination Formulaire Adapté Service Sagace Référentiel Général D’Amélioration De L’Access Sites Des Services Publics Inaccessibles Aux A Collectif Français Du Handicap Visuel Porte Plainte Contre Les Finances Publiques Et

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mon petit France Inter : l'histoire de la FranceL'historien Géraud Létang explique comment les coups de force ont changé l'histoire de la France.

Read more »

Saintes : un nouveau trou est apparu sur la chaussée du quai de la RépubliqueDimanche 14 juin, un trou large d’une trentaine de centimètres s’est formé sur la chaussée du quai. Les investigations sont en cours pour trouver les raisons de ce nouvel affaissement.

Read more »

La France investit 655 millions d'euros supplémentaires dans l'IA via France 2030Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé un investissement de 655 millions d'euros supplémentaires pour l'intelligence artificielle dans le cadre du plan France 2030. Il a également promis un assistant conversationnel souverain pour les agents publics, un assistant santé sur Ameli d'ici la fin de l'année, et une nouvelle plateforme pour l'accès aux données publiques.

Read more »

Eric Ciotti, procureur de la République de Nice, accuse Philippe Tabarot de menaces avec préméditationEric Ciotti, procureur de la République de Nice, accuse Philippe Tabarot, ministre de la Transition écologique et solidaire, de menaces avec préméditation. Ciotti a reçu un signalement de menaces contre sa vie et a demandé à Sébastien Lecornu, Premier ministre, de mettre fin aux fonctions ministérielles de Tabarot.

Read more »