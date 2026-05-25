Judges turn to spokespersons to clarify and explain justice

The judges are facing increasing attacks and violence, which led to the appointment of spokespersons to better explain and clarify the justice system.

Votre histoire politique avec vous, Yaël Goosz : en plein procès Sarkozy et à 6 semaines de la décision en appel concernant Marine Le Pen, les juges veulent mieux incarner et mieux expliquer la justice, en se dotant de porte-paroles.

Et c'est la conséquence des attaques de plus en plus violentes contre les magistrats, comme ce 7 avril 2025. Une semaine après avoir été jugée inéligible, avec exécution provisoire, Marine Le Pen organise un meeting. Comme vous, nous partageons une sainte horreur de l'injustice et de la partialité. Les élus ne sont pas des trophées de tableaux de chasse, qu'il faudrait accrocher sur je ne sais quel mur des cons !

Et six mois plus tard, la même rancœur se déverse, avec menaces de mort, à l’encontre des juges qui ont fait passer 20 jours en prison à Nicolas Sarkozy. En étant davantage visibles, et pédagogues pour vulgariser des décisions qui, parfois, font des centaines de pages ! Donc, préparez-vous à voir de plus en plus de porte-paroles venir en renfort d'un jugement qui pourrait être mal compris.

Pas plus tard que la semaine dernière : le premier président de la cour d'appel de Paris, Jacques Boulard, a nommé une magistrate porte-parole ! Une première pour cette juridiction. Il y a 5 ans, dans un avis, le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature incitait à le faire. Mais c'est vraiment le malaise autour des procès Le Pen et Sarkozy, et son flot de fake news, qui accélèrent le mouvement.

Vous pensiez peut-être, comme moi, que les magistrats avaient l'obligation de se taire. Pas tout-à-fait : code de procédure pénale, article 11. Respecter le secret de la procédure est une obligation. Mais les magistrats du Parquet, ceux qui enquêtent, poursuivent au nom de la loi, peuvent communiquer.

Pour ceux du siège, qui jugent à l'audience, c'est ni oui, ni non, et dans le doute, certains préfèrent être en permanence dans la réserve, comme me l'explique Marine Babonneau, la présidente de l'Association de la presse judiciaire. Tout va dépendre, donc, du bon vouloir d'un Parquet ou d'une juridiction. Et en installant, comme à Paris, des porte-paroles ou des personnes dédiées à la communication, le public et la presse auront accès à cette source judiciaire indispensable.

Cela devrait être un électrochoc dans notre pays : discréditer un juge, c'est une atteinte à l'état de droit. D'après la chancellerie, seulement 49% des Français ont confiance dans la justice ! Jugée trop lente, trop chère et peu compréhensible... Pouvoir porter la parole du droit et de l'état de droit est déjà une première réponse à cette défiance





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