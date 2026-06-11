Joyia, une entreprise marseillaise, conquiert la France avec des montures connectées à prix réduit

Joyia, créée par Benjamin et Johan, deux amis opticien et spécialiste de l'import en Asie, a réussi son pari en un an. Des montures connectées, dessinées à Marseille et assemblées en Chine, ont déjà séduit une cinquantaine d'opticiens partenaires dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Joyia s'apprête à ouvrir de nouveaux points de vente à Paris et Lyon dans les prochaines semaines, en s'appuyant sur un succès local et en proposant une application interne dédiée, OkJoyia, qui pilote une palette de fonctionnalités.

Un an après son lancement, Joyia, une entreprise marseillaise créée par Benjamin et Johan , deux amis opticien et spécialiste de l'import en Asie , s'apprête à conquérir la France avec des montures connectées à prix réduit .

Inspirées par un voyage en Thaïlande où ils ont été coincés sans téléphone pour immortaliser un paysage à couper le souffle, les montures Joyia sont conçues pour être intégrées directement dans les lunettes. Avec une cinquantaine d’opticiens partenaires dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Joyia s'est démarquée des géants de la tech en proposant une application interne dédiée, OkJoyia, qui pilote une palette de fonctionnalités telles que l'assistance vocale, la traduction instantanée et les appels





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