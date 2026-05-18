Joybuy propage les AirPods Pro 3 Apple, à prix réduits

Joybuy, la boutique en ligne pour grandes enseignes, propose aux amateurs de musique des AirPods Pro 3 à un prix réduit de 12% en comparaison avec le prix d'origine de 249 euros. Vous pouvez les commander et les récupérer chez vous sous 30 jours.

Amateur de musique, Joybuy a une bonne nouvelle pour vous. La boutique casse le prix des AirPods Pro 3 d' Apple , qui bénéficient d'une remise de 12 %.

Vous les trouverez donc à moins de 220 euros pendant une durée limitée. Chez JoyBuy, les grandes marques côtoient les petits prix. Remises, bons plans… Les bonnes affaires sont nombreuses et alléchantes. Et si vous aimez la musique, vous allez adorer les AirPods Pro 3 d'Apple au prix deau lieu de 249 euros.

Pour encore plus d'économies, vous profitez de la livraison à domicile offerte, et vous pouvez même recevoir vos AirPods Pro 3 d'Apple dès demain. Si vous changez d'avis, vous avez la possibilité de retourner votre article sous 30 jours. Vous bénéficiez également d’un service client 24h/24 et 7j/7. Avec JoyPlus, le programme de fidélité, vous gagnez des points lors de chaque achat.

Vous profitez aussi de la livraison à domicile offerte en illimité. Enfin, vous recevez des promotions exclusives. Les mélomanes vont pouvoir se réjouir, avec les AirPods Pro 3 d'Apple, disponibles chez JoyBuy. Ces écouteurs sans fil promettent un son de haute qualité, digne d’un studio.

Votre musique est restituée fidèlement, pour votre plus grand plaisir. Ils embarquent également la réduction de bruit active. Vous pouvez donc vous isoler du bruit, ou bien choisir le mode transparence si vous avez besoin de maintenir le contact avec votre environnement. Mais les AirPods Pro 3 d'Apple vont encore plus loin que ça.

Grâce à leurs capteurs, ils peuvent surveiller votre fréquence cardiaque. Si vous faites votre sport en musique, ils deviendront des alliés de poids. Et pour le maintien, pas de souci. Leur forma a été conçue pour qu’ils tiennent parfaitement, même si vous bougez.

Ils sont aussi confortables et savent se faire oublier. En outre, ils proposent des tests d'audition. Du côté de l'autonomie, vous pouvez compter sur eux jusqu’à 8 heures sur une charge hors boîtier. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV.

L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





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