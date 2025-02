Joutes Verbales à Castres : Médecins et Projets

Le conseil municipal de Castres a été le théâtre de vives discussions entre l'opposition et la majorité lors du débat d'orientations budgétaires. Le manque de médecins et l'aide aux projets locaux ont été au coeur des désaccords.

André Martinez, conseiller municipal de gauche, s'adresse au maire divers droite de Castres , Pascal Bugis, avec un ton acerbe: « Vos réponses sont toujours les mêmes », lance-t-il. Bugis riposte sans détour: « C’est parce que vos attaques sont toujours les mêmes ».

Ces échanges vivements disputés résument près de deux heures de joutes verbales entre les élus de l'opposition et ceux de la majorité lors du débat d'orientations budgétaires, traditionnel rendez-vous du conseil municipal du mardi 11 février. L'occasion pour les opposants de déverser toute leur critique sur l'action de la majorité et pour celle-ci de se défendre et de vanter son bilan.Parmi les nombreux sujets de désaccord, la désertification médicale, qui frappe la sous-préfecture tarnaise, s'impose comme un point de friction majeur. André Martinez du groupe « Castres écologique et solidaire » accuse le maire de laisser faire et de ne pas s'employer à attirer des médecins généralistes dans la ville, alors qu'il serait possible de créer des maisons de santé avec des médecins salariés. Pascal Bugis, rappelant que la santé est un devoir régalien et dépend donc de l'État, évoque une « situation injuste » que Castres subit, comparée à de nombreuses autres communes du Tarn sud. En effet, Castres, comme Lagarrigue, Boissezon, Noailhac, Valdurenque et Labruguière, ne figurent pas, pour des raisons obscures, dans la zone France Ruralités Revitalisation (FRR) et ne bénéficient donc pas des aides à l'installation et des exonérations fiscales offertes aux médecins par l'État, tels que c'est le cas pour tous les autres villages environnants. Le maire s'interroge : « Comment lutter contre ça ? » Il a interpellé les parlementaires tarnais pour obtenir des explications, mais sans réponse pour le moment. « Ces territoires accueillent des médecins avec des offres d'installation exorbitantes. On a les mains liées dans le dos et les yeux bandés face à des gens armés. On est coincé entre des villes universitaires attractives et des villages qui vous siphonnent grâce à ce dispositif », déplore-t-il. Ce débat a également suscité la réaction de Guillaume Arcese, du groupe divers centre « J’aime Castres ». Il accuse le maire de ne rien faire pour aider les projets, évoquant le dossier de deux jeunes pharmaciens qui ont repris l'officine de Roulandou et qui ambitionnent de créer un centre de santé à côté, dans le centre commercial, au sein des locaux de l'ancienne poste appartenant à la ville. « Vous les avez reçus en octobre et depuis il ne se passe rien, affirme Guillaume Arcese. Vous auriez pu leur dire on va vous aider en vous mettant à disposition le local et vous faites venir des médecins. Ils ont des contacts de médecins parisiens prêts à venir. Vous pourriez faire accélérer les choses. Les Castrais ont besoin de médecins ». Une intervention qui a agacé Pascal Bugis, qui martèle qu'il aide ces pharmaciens, une réunion s'étant justement tenue le jour même. « On met tout en œuvre pour satisfaire leur demande mais ce n’est pas un dossier qui se monte en quelques semaines. Cela n’existe pas, répond le maire, évoquant les nombreuses contraintes et procédures administratives auxquelles il est confronté. Cela prend du temps. Aucun centre de santé ne se monte en quatre mois ! »





