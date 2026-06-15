Journée riche en émotions au Mondial 2026 : l'Allemagne écrase Curaçao, la Suède domine la Tunisie

L'Allemagne inflige un 7-1 à Curaçao, tandis que les Pays-Bas et le Japon se neutralisent (2-2), la Côte d'Ivoire bat l'Équateur (1-0) et la Suède surclasse la Tunisie (5-1) lors d'une journée spectaculaire des groupes E et F de la Coupe du monde 2026.

La deuxième journée des phases de groupes de la Coupe du monde 2026 a réservé son lot de surprises et de confirmations, avec des résultats contrastés dans les groupes E et F. Les grandes nations du football mondial ont montré leur puissance, tandis que les outsiders ont tenté de rivaliser, parfois avec succès.

Ce dimanche, les spectateurs ont assisté à des rencontres riches en buts et en émotions, de Houston à Dallas en passant par Philadelphie et Monterrey. Dans le groupe E, l'Allemagne, triple championne du monde, a donné une leçon de réalisme au petit poucet Curaçao, s'imposant 7-1 à Houston. La Mannschaft, sans forcer son talent, a rapidement pris l'avantage grâce à un but précoce de Nmecha à la 6e minute.

Schlotterbeck a doublé la mise à la 38e, avant que Havertz n'aggrave le score juste avant la pause (45e+4). Après la mi-temps, les Allemands ont continué leur festival offensif : Musiala (47e), Brown (68e), Undav (78e) et un second but de Havertz (88e) ont porté le score à 7-1, Curaçao n'ayant réduit l'écart qu'une seule fois en première période.

Avec cette large victoire, l'Allemagne prend la tête du groupe E, en attendant le résultat du match entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Dans l'autre rencontre du groupe E, les Pays-Bas ont été tenus en échec par le Japon (2-2) à Dallas. Les Néerlandais, pourtant menés au score, ont ouvert le score par Virgil Van Dijk à la 51e minute, mais Keito Nakamura a égalisé rapidement (57e).

Crysencio Summerville a redonné l'avantage aux Oranje, mais les Japonais ont arraché le match nul en fin de rencontre. Ce résultat laisse les deux équipes avec un point, derrière l'Allemagne. Plus tard dans la soirée, la Côte d'Ivoire a battu l'Équateur 1-0 à Philadelphie grâce à un but d'Amad Diallo à la 90e minute, dans un match très disputé où la barre transversale a été touchée trois fois.

Les Ivoiriens rejoignent ainsi l'Allemagne en tête du groupe E. Dans le groupe F, la Suède a parfaitement négocié son entrée en lice en écrasant la Tunisie 5-1 à Monterrey. Les Scandinaves ont fait preuve d'une efficacité redoutable, avec un doublé de Yasin Ayari et des buts d'Alexander Isak, Viktor Gyökeres et Mattias Svanberg. La Tunisie, dépassée en fin de match, n'a rien pu faire face à la puissance offensive suédoise.

Ce succès permet à la Suède de prendre seule la tête du groupe F, après le match nul entre les Pays-Bas et le Japon. La journée de dimanche se poursuivra avec plusieurs affiches alléchantes : à 18 heures, l'Espagne, l'un des favoris de la compétition, affrontera le Cap-Vert ; à 21 heures, la Belgique rencontrera l'Égypte ; à minuit, l'Arabie saoudite jouera contre l'Uruguay.

Enfin, à 3 heures du matin, l'Iran, dont la présence est chargée de tensions politiques, entrera en lice face à la Nouvelle-Zélande. Cette Coupe du monde 2026 s'annonce pleine de rebondissements, avec des équipes prêtes à en découdre pour le titre suprême





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