Journée portes ouvertes à la ferme du Bois Frican : le modèle bio et solidaire à l'honneur

Le 13 juin 2026, Apolline Godard et Jules Duclos ouvrent les portes de leur exploitation agricole biologique, la ferme du Bois Frican à Ceaucé (Orne). Grâce à l'accompagnement de l'association Terre de Liens, ce couple a pu s'installer sur une ferme de 70 hectares avec 70 vaches laitières et diversifier ses activités. Une journée destinée à prouver que l'élevage bio est une voie d'avenir, avec visites guidées, interventions de partenaires locaux et moments conviviaux.

Le 13 juin 2026, lors d'une journée portes ouvertes, Apolline Godard et Jules Duclos feront découvrir le fonctionnement de leur exploitation agricole biologique, la ferme du Bois Frican à Ceaucé dans l' Orne .

Cette initiative, organisée avec le soutien de l'association Terre de Liens, vise à montrer qu'une installation en élevage bio est possible et viable. Le couple, installé depuis 2025 sur une ferme de soixante-dix hectares avec soixante-dix vaches laitières de race frisonne,livre déjà 215 000 litres de lait à Lactalis et prévoit la certification bio pour 2027.

Au-delà de la production laitière, ils développent des activités complémentaires comme l'équithérapie pour personnes en situation de handicap, des ateliers parents-enfants et un hébergement à la ferme pour des groupes d'enfants souhaitant apprendre l'agriculture. La journée débutera à 14h30 par une présentation du partenariat local avec la Biscuiterie de l'Abbaye, mécène de l'association, en présence du PDG Charles Lebaudy et de la co-présidente de Terre de Liens Normandie, Yvette Corbineau.

Des visites guidées de la ferme sont prévues à 15h et à 17h. L'événement permettra aussi de rencontrer d'autres acteurs locaux accompagnant les transmissions agricoles et l'agroécologie, tels que le réseau des CIVAM normands, l'Association Faune et flore de l'Orne, Alterfixe et l'AFOCG. Un goûter sera offert à 16h30 et un pot de l'amitié clôturera la journée à 18h.

Apolline et Jules, qui se sont rencontrés au lycée à 18 ans, ont activement participé à un essai collectif de 2022 avec neuf anciens camarades, comprenant des visites et des échanges, ce qui les a aidés à définir leurs priorités. Après des recherches approfondies, ils ont choisi le Bois Frican pour son système économique viable, son intégration dans un bassin laitier fort, la présence d'une CUMA pour le matériel et la proximité de surfaces adaptées à un système toute herbe.

L'association Terre de Liens a acheté cinquante-six hectares sur soixante-dix, les propriétaires (une indivision de quinze personnes) souhaitant céder la ferme à de jeunes agriculteurs. Le couple travaille désormais à accueillir le public et partage son expérience pour inspirer d'autres projets en élevage bio. Apolline Godard s'est même investie dans le conseil municipal de Ceaucé. L'engagement de la Biscuiterie de l'Abbaye en tant que mécène fidèle souligne l'importance des partenariats locaux pour soutenir ces transitions agricoles





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