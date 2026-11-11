Journée mondiale de lutte contre la douleur : le CHU de Dieppe explore les thérapies non médicamenteuses

Le centre hospitalier de Dieppe a organisé une journée dédiée à la gestion alternative de la douleur, mettant en avant des méthodes comme l'hypnose, la réalité virtuelle et les huiles essentielles pour soulager les patients sans recourir uniquement aux médicaments.

Le mardi 10 novembre 2026, le centre hospitalier de Dieppe situé dans le département de la Seine-Maritime a accueilli une initiative majeure pour marquer la Journée mondiale de lutte contre la douleur.

Cette manifestation annuelle, qui vise à sensibiliser le grand public et les professionnels de santé aux différentes approches thérapeutiques, s'est déroulée dans l'allée médicale de l'établissement sur une période allant de dix heures à dix-sept heures. L'objectif principal de cette journée était de démontrer que la gestion de la douleur ne se limite pas exclusivement à l'administration de médicaments conventionnels.

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Méthodes non médicamenteuses présentées

Une quinzaine de professionnels de santé ont investi les lieux pour présenter une variété de méthodes non médicamenteuses, innovantes et complémentaires, permettant d'améliorer le confort des patients tout au long de leur parcours de soins. Cette action s'inscrit dans le cadre des missions du Clud, une commission interne au groupement hospitalier de territoire, qui a axé ses travaux sur l'importance des traitements alternatifs dans la prise en charge globale de la souffrance physique et psychologique.

Au cœur de cet événement, plusieurs stands ont été installés pour illustrer concrètement ces techniques diversifiées. Parmi les dispositifs présentés figuraient les huiles essentielles, les casques de réalité virtuelle, la sophrologie, l'hypnose ainsi que la stimulation électrique de basse intensité. Aurélie Valle, infirmière référente douleur en unité de médecine ambulatoire, et Pauline Vergnory, également infirmière référente aux urgences, ont animé un quiz interactif destiné aux soignants et aux visiteurs.

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Leur approche ludique visait à dissiper les idées reçues courantes concernant la prise de médicaments antidouleurs. Les questions posées mettaient en lumière des erreurs fréquentes, telles que la croyance selon laquelle il est impossible de surdosage le Doliprane ou l'idée fausse qu'il est toujours approprié de prendre un anti-inflammatoire pour une douleur dentaire, alors que cela peut favoriser une infection. Ces échanges ont permis de rappeler l'importance d'une information précise et accessible pour éviter les risques liés à l'automédication.

Diffusion des protocoles et expertises

Par ailleurs, chaque unité de soins dispose désormais d'un binôme formé spécifiquement à ces problématiques, assurant ainsi la diffusion des protocoles adaptés auprès de l'ensemble des équipes soignantes. D'autres professionnels ont également partagé leurs expertises avec le public présent. Delia Dobre, radiologue libérale, a démontré l'utilisation apaisante des huiles essentielles lors d'examen médicaux potentiellement anxiogènes, comme les mammographies de dépistage ou les bilans d'infertilité, offrant ainsi un soutien émotionnel tangible aux patientes tendues.

Emmanuelle Farouze, manipulatrice en radiologie, a quant à elle expliqué les bienfaits de l'hypnose conversationnelle, technique permettant de détourner l'attention du patient face à des machines imposantes telles que les scanners ou les IRM, rendant ainsi les interventions moins stressantes. Catherine Defeuillet, médecin algologue spécialiste de la douleur et présidente du Clud, a présenté l'usage des casques de réalité virtuelle pour détendre les patients lors de soins douloureux, soulignant que la réduction du stress contribue directement à diminuer l'intensité perçue de la douleur.

Elle a également évoqué l'activité physique adaptée, particulièrement efficace pour les lombalgies chroniques. Cette journée a ainsi mis en lumière la richesse des approches non pharmacologiques, rappelant au public qu'il existe de nombreuses alternatives positives et efficaces pour gérer la douleur au quotidien.