Journée internationale des réfugiés : Le Collectif Solidarité Migrants d'Alès appelle à la solidarité et à l'indignation

À l'occasion de la Journée internationale des réfugiés, le Collectif Solidarité Migrants d'Alès réaffirme son engagement et appelle à l'indignation face au nouveau Pacte européen sur la migration et l'asile, tout en rappelant que 117 millions de personnes sont déracinées dans le monde.

Le Collectif Solidarité Migrants d' Alès (CSMA) a publié un communiqué à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés , célébrée le 20 juin 2026. Cette journée, placée sous le signe de la solidarité , de la dignité et de l'inclusion, vise à rendre hommage au courage, à la résilience et à la détermination des quelque 117 millions de personnes déracinées dans le monde.

Selon le HCR, 95 % d'entre elles se réfugient dans un pays voisin, et en 2025, 669 400 personnes ont cherché asile en Europe, soit 0,6 % du total. Le CSMA rappelle que ces chiffres ne sont pas de simples statistiques mais représentent autant d'enfants, de femmes et d'hommes contraints de tout abandonner à cause de guerres, de violences ou de persécutions.

Le collectif insiste sur le fait que les réfugiés ne sont pas seulement des personnes ayant besoin de protection ; ils sont aussi des acteurs du changement qui enrichissent nos communautés par leurs talents, leurs expériences et leur diversité. Cette année, la Journée internationale des réfugiés intervient dans un contexte particulier : l'entrée en application du Pacte européen sur la migration et l'asile, prévue pour le 12 juin et le 1er juillet 2026.

Ce pacte, voté par le Parlement européen, prévoit un filtrage et un contrôle renforcés aux frontières extérieures, une réforme des procédures d'asile et de retour, ainsi qu'une externalisation du contrôle migratoire via des partenariats internationaux avec des pays tiers. Le CSMA dénonce ces mesures qui, selon elles, risquent de compromettre le droit d'asile et de renforcer les inégalités.

Le collectif appelle les citoyens qui croient à la dignité humaine, les associations qui défendent les droits humains, à s'indigner et à réagir face à une politique qui privilégie le chiffre et le tri au détriment des personnes. Face à cette situation, le CSMA demande aux autorités publiques, aux partenaires institutionnels, aux organisations de la société civile et à chaque citoyen de renforcer les actions de solidarité et les mécanismes d'accueil permettant aux réfugiés d'accéder à leurs droits fondamentaux, notamment l'éducation, la santé, l'emploi et le logement.

Le collectif souligne l'importance de bâtir une société plus inclusive où chacun peut vivre dans la sécurité, la dignité et l'espoir d'un avenir meilleur. Il est impératif de rappeler que les réfugiés sont souvent contraints de fuir leur pays en raison de circonstances extrêmes comme la guerre, les dictatures, les discriminations ou les changements climatiques.

En cette Journée internationale des réfugiés, le CSMA invite à ne pas détourner le regard et à agir concrètement pour que les valeurs de solidarité et de dignité ne restent pas des mots vides de sens. L'école sans frontières alésienne s'était déjà exprimée face à la loi immigration, dénonçant une logique de chiffre et de tri ; aujourd'hui, c'est l'ensemble du collectif qui poursuit ce combat pour une politique migratoire humaniste





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