Journée du 11 novembre 2024 : Liste des commerces et cinémas ouverts à Nancy

Retrouvez les horaires d'ouverture des magasins et cinémas à Nancy pour la fête du 11 novembre. E.Leclerc, Carrefour et Decathlon sont parmi les enseignes accessibles.

La journée du mercredi 11 novembre sera marquée par une célébration nationale importante, offrant un jour de congé à de nombreux salariés en France. Cependant, les habitants de la métropole nancéienne dans le département de la Meurthe-et-Moselle ne resteront pas sans options pour effectuer leurs achats. Contrairement à l'arrêt généralisé de l'activité commerciale observé dans certaines régions, de nombreux établissements de Nancy ont prévu d'accueillir la clientèle.

Il est tout à fait possible de se procurer des provisions ce mercredi 11 novembre à Nancy, bien que la majorité des boutiques soient fermées. Les grandes surfaces et certains magasins spécialisés ont organisé des horaires adaptés pour répondre aux besoins des citoyens. Cette ouverture partielle permet aux résidents et aux visiteurs de profiter de la journée fériée tout en conservant un accès à certains services essentiels et de loisirs.

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Horaires E.Leclerc et Auchan à Nancy

Les enseignes de la grande distribution restent particulièrement actives durant cette période. Le magasin E.Leclerc situé à Vandœuvre-lès-Nancy restera ouvert de 9 heures à 19 heures pour les courses de la journée. Parallèlement, le centre E.Leclerc de Frouard suivra exactement le même créneau d'ouverture, garantissant ainsi un accès confortable aux produits alimentaires de base pour les foyers de la région.

Autre acteur majeur de la distribution, le magasin Auchan à Laxou prolongera ses heures d'ouverture jusqu'à 20 heures. Ce magasin restera accessible dès 9 heures, offrant une plage horaire étendue par rapport aux autres enseignes. Cette flexibilité horaires permet aux consommateurs ayant des emplois du temps chargés de planifier leurs achats en toute sérénité, sans stress lié à la fermeture anticipée.

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Carrefour et Decathlon maintiennent leurs services

Les points de vente Carrefour adaptent leurs stratégies en fonction de leur localisation et de leur type d'exploitation. Le Carrefour Contact de Nancy, situé au pôle Keller, proposera un service de 9 heures à 18 heures. En revanche, le format City de la rue Saint-Nicolas affichera une disponibilité très étendue, de 7 heures à 22 heures, couvrant ainsi les besoins de début et de fin de journée.

D'autres enseignes Carrefour de la ville proposent des créneaux variés pour s'adapter à la demande. Le Carrefour City de la place Strasbourg sera ouvert de 9 heures à 21 heures, tandis que le Carrefour Express de la place Saint-Dizier proposera un service court de 9 heures à 13 heures. Le Carrefour Express Jean-Jaurès fermera dès 12 heures 45, le Carrefour Express Foch restera ouvert jusqu'à 22 heures, et le magasin de la place La Moche fermera à 21 heures.

Le secteur du sport et des loisirs n'est pas en reste, avec une présence notable sur le territoire. Le magasin Decathlon installé à Houdemont accueillera les clients de 10 heures à 18 heures 30. Cette ouverture tardive par rapport aux commerces de détail classiques permet aux amateurs de matériel sportif de faire leurs achats dans des conditions optimales, sans contrainte de rythme trop rapide pour les caissiers et les vendeurs.

Cinéma et restauration : une journée culturelle active

Au-delà des simples achats matériels, la ville de Nancy propose également des activités de loisir ce 11 novembre. Les cinémas de l'agglomération restent généralement ouverts, permettant aux habitants de profiter d'une séance de cinéma en cette journée fériée. Cette ouverture des salles obscures contribue à l'animation culturelle de la ville et offre une alternative de divertissement pour les familles et les jeunes.

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La restauration est également bien représentée, puisque de nombreux restaurants maintiennent leur activité ce mercredi. Ces établissements, allant des fast-foods aux restaurants plus traditionnels, assurent la continuité du service pour les personnes qui ne souhaitent pas cuisiner ou qui recherchent une sortie en famille. Cette densité d'offres culturelles et gastronomiques consolide le rôle de Nancy comme pôle attractif de la Meurthe-et-Moselle.