Journée d'animations à la Maison du Parc et du Géoparc de Carrouges le 31 mai 2026

Journée d'animations variées à la Maison du Parc et du Géoparc de Carrouges le 31 mai 2026 : manège, ateliers, spectacles, balades guidées, et jeu de piste.

Le dimanche 31 mai 2026, de 10h à 18h, la Maison du Parc et du Géoparc de Carrouges ouvre ses portes pour une journée festive et ludique.

Située au cœur du parc Normandie-Maine, cette manifestation propose une multitude d'animations pour tous les âges. Les visiteurs pourront notamment profiter d'un manège à énergie humaine, où il faut pédaler pour faire tourner les manèges, une activité écologique et amusante. Un campement préhistorique reconstitué permettra de découvrir les gestes et outils de nos ancêtres, avec des démonstrations de taille de silex et d'allumage de feu. Le tir à l'arc sera accessible à tous, encadré par des moniteurs.

Une fresque collective géante sera réalisée au fil des heures, invitant chacun à laisser son empreinte artistique. Des ateliers d'impression végétale et de peinture naturelle permettront de créer des motifs avec des plantes. Un géorium, espace dédié à la géologie, présentera des roches et minéraux locaux, avec des activités interactives. Les jeux en bois traditionnels (quilles, palets) et une initiation au cirque (jonglage, équilibre) raviront les familles.

Des siestes sonores, allongé dans des transats, permettront d'écouter les bruits de la nature. Des balades guidées thématiques rythmeront la journée : à 11h, découverte des papillons ; à 12h, initiation aux cailloux et à la géologie ; à 14h, exploration du monde des abeilles ; à 15h, observation des libellules ; à 16h, compréhension du bocage. Chaque balade dure environ une heure et est commentée par un animateur nature.

Le spectacle 'Les Visiteurs' de la Créatures compagnie, une création théâtrale humoristique et poétique, sera présenté à 11h30, 14h30 et 16h30 (durée 1h). Pour les amateurs de travaux manuels, l'atelier 'Créé ton sylvestre' (15h et 16h, 45 min) apprend à fabriquer un petit personnage à partir de branches, glands, mousses et autres éléments glanés dans la nature. L'atelier tote bag (11h, 14h, 16h30, 1h) permet de personnaliser un sac en toile avec des motifs végétaux ou des pochoirs.

La fabrication de nichoirs, animée par Christine Nevoux, est sur inscription le jour même et a lieu à 11h, 14h30 et 16h30 (1h). Le manège à énergie humaine des Saltimbrés fonctionnera en continu par créneaux de 1h à 10h45, 13h, 14h45 et 16h30. Le grand retour du jeu de piste du parc Normandie-Maine est très attendu.

Cette année, une nouvelle quête a été spécialement conçue pour être accessible à pied, entièrement réalisable dans le bourg de Carrouges et aux abords de la Maison du Parc et du Géoparc. Les participants, munis d'un 'Pass'Aventure', devront suivre un parcours jalonné de caches contenant des symboles à reproduire. Il s'agit d'une activité mêlant exploration, observation et logique, idéale pour les familles. En complément, des courses d'orientation et du géocaching sont également proposés.

Les organisateurs expliquent que cette nouvelle quête permet une première immersion dans l'univers de la Grande Aventure, une manière ludique de découvrir le patrimoine et les richesses naturelles du territoire. Que l'on soit plutôt grimpeur, artiste, historien ou aventurier, chacun trouvera son rythme dans cette journée où la nature et la créativité sont à l'honneur





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