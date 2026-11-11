Journaliste français Christophe Gleizes toujours incarcéré : le match solidaire de Paris le 11 novembre

Après son arrestation en mai 2024, le journaliste 37‑ans Christophe Gleizes reste à la prison de Koléa. Un match solidaire prévu le 11 novembre à Paris vise à demander sa libération. Le dossier suscite la mobilisation de journalistes, de personnalités publiques et de la société civile.

Le journaliste français Christophe Gleizes, collaborateur du magazine So Foot, est toujours incarcéré à la prison de Koléa, en Algérie. Depuis son arrestation en mai 2024, son dossier de détention suscite l'indignation des journalistes, de la société civile et de certains responsables français. Le 11 novembre, la ville de Paris, en partenariat avec l'association Reporters sans frontières ( RSF), organise un match solidaire pour demander la libération urgente du reporter.

Contexte officiel : arrestation et condamnation

Gleizes a été arrêté en mai 2024 alors qu'il poursuivait un reportage sur le club de football JSK, la Jeunesse sportive de Kabylie. Selon les autorités algériennes, il aurait mené des entretiens avec des membres du Mouvement pour l'Autodétermination de la Kabylie, une organisation déclarée terroriste par le pays. La sentence a été confirmée en appel début décembre, alors que les avocats de Gleizes et l'organisation RSF dénoncent un dossier sans preuves solides.

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Le texte de la décision rappelle que la procédure est toujours en cours et que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, ne peut accorder de grâce tant que ce processus n'est pas achevé. Les avocats de Gleizes ont toutefois retiré son pourvoi en cassation pour tenter de laisser la porte ouverte à une éventuelle grâce présidentielle.

Positions des acteurs clés

La mère de Gleizes, Sylvie Godard, et son frère Maxime, ont exprimé leur espoir d'une libération via des leviers diplomatiques. Maxime a appelé le président Tebboune à l'antenne, soutenant que " Christo… ne mérite pas ce sort ". Le cardinal Jean‑Paul Vesco, archevêque d'Alger, rend visite au prisonnier une fois par mois, soulignant la nécessité de respect des droits humains.

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Le gouvernement français, via le ministre des Affaires étrangères, a rappelé son engagement à soutenir les citoyens pris en détention à l'étranger. Toutefois, le président Macron a indiqué que la rupture diplomatique avec l'Algérie n'était pas envisageable, soulignant la complexité de la situation.

Mobilisation internationale autour du match solidaire

Le match organisé par RSF et la ville de Paris sera fermé au public, mais sera retransmis en direct par TV5MONDE, les chaînes YouTube de RSF, de la Fédération française de football et de L'Équipe. Parmi les participants attendus figurent les anciens internationaux Robert Pirès et Vikash Dhorasoo, le maire de Paris Emmanuel Grégoire, le comédien Denis Podalydès, la chanteuse Asfar Shamsi, ainsi que les journalistes Hervé Mathoux, Florence Aubenas, Élise Lucet et Edwy Plenel.

Plus de quarante sociétés de journalistes, dont la presse parisienne "Nouvel Obs", ont réaffirmé leur soutien à Gleizes, déclaquant qu'il est privé de son droit fondamental d'informer. Le match vise à mettre la pression sur les autorités algériennes et à appeler à la libération immédiate du reporter.

Conséquences pour les parties prenantes

Pour la prison de Koléa, le cas de Gleizes intensifie les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, qui ont déjà subi des frictions lors du Mondial 2026 et de la cérémonie du Ballon d'Or fin octobre. La France risque de devoir intensifier ses démarches de coopération judiciaire pour protéger ses citoyens étrangers.

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Pour Gleizes et sa famille, la situation reste incertaine. Tandis que sa grand-mère, Georgette Belle, âgée de 102 ans, leur adresse, la lettre qu'elle a envoyée est un rappel poignant de la fragilité de la situation actuelle. Le journaliste, qui continue de jouer aux échecs avec son codétenu malgré le manque de visites, reste déterminé à montrer la résistance face à la détention arbitraire.

Quant à la communauté des journalistes, les appels à la liberté de la presse et aux droits humains gagnent en visibilité. La mobilisation autour du match solidaire est un signal fort qu'une isolation complète de la France dans ses relations avec l'Algérie n'est pas envisageable selon la plupart du personnel politique impliqué.

À la prochaine étape, les autorités françaises suivent de près le déroulement du match du 11 novembre. Elles espèrent ainsi mettre à profit la visibilité globale pour ouvrir le dialogue diplomatique et obtenir la libération de Gleizes.