Salomé Saqué et Camille Etienne s'expriment sur la situation de la désinformation et de l'extrême-droite, ainsi que les défis à relever pour la démocratie et l'écologie.

La journaliste Salomé Saqué et la militante écologiste Camille Etienne ont échangé ce samedi sur le site des Jardins du Peyrou pour la Comédie du livre de Montpellier.

« No hay billetes » (Pas de billets). La formule plutôt utilisée dans les arènes de Nîmes en ce week-end de Pentecôte, était parfaitement adéquate pour la rencontre entre Salomé Saqué et Sois-jeune et tais-toi, a attiré plus de gens qu’il n’y avait de places dans l’Espace Albertine-Sarrazin. Mon travail de journaliste, c’est de me battre pour l’indépendance des médias, lutter contre les fake-news.

Je ne suis pas activiste comme Camille, mais notre point commun est d’expliquer qu’il y a urgence, et pour notre démocratie et pour l’écologie, en dehors des périodes électorales. Les deux jeunes femmes ont dit la difficulté d’affronter le backlash et la mobilisation parfois violentes d’opposants très organisés, mais Camille Etienne veut y voir le fait que son combat est juste. dépense autant d’argent dans une campagne de pub jusqu’en Corée pour dire que nos poêles sont sûres, je me dis WOW, on a tapé juste.

Camille Etienne passe beaucoup de temps à l’Assemblée nationale où elle constate les manœuvres d’obstruction des députés d’extrême-droite. Salomé Saqué, plutôt spécialisée dans les questions de la dette publique, de la fiscalité et du travail, estime pour sa part que le système n’a pas intérêt à ce que l’on se saisisse des outils de la démocratie : on installe la confusion dans les médias, on criminalise les mouvements.

Malgré tout l’été dernier, une pétition contre la loi Duplomb a recueilli 2 millions de signatures. Le rôle du collègue est de documenter le réel, je ne crois pas à la neutrality. L’extrême droite en fait un usage stratégique : Salomé Saqué explique comment s’armer face à la désinformation Les deux autrices sont-elles pessimistes ou ont-elles au contraire des motifs d’espoir ?

Toutes deux évoquent la dynamique de déni et d’impuissance collective : Nous sommes dans une vague, dans un mouvement, on est pris dans cette espèce de normalisation de l’extrême-droite et d’inéluctabilité qu’ils arriveraient au pouvoir, Or ce n’est pas une fatalité, l’action collective est possible. Qu’est-ce qui a fait qu’il y a eu de grands changements sociaux dans l’histoire ? C’est bien parce qu’il y a eu, au départ, des initiatives individuelles qui sont devenues collectives





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