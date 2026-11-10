Jour férié du 11 novembre 2026 : idées de sorties à Lille et alentours

Pour le mercredi 11 novembre 2026, expositions, brocantes, dédicaces de joueurs du LOSC et boutique à 1 euro : découvrez les sorties à Lille et dans ses environs.

Le mercredi 11 novembre 2026, jour férié, les habitants de Lille (Nord) et de ses alentours disposent de plusieurs idées de sorties. Une sélection de dix propositions a été établie pour aider à occuper cette journée, entre exposition au Palais des Beaux-Arts de Lille, brocantes dans le Nord et le Pas-de-Calais, dédicaces de joueurs du LOSC et balades en forêt à quelques kilomètres de la métropole.

Le principal point de départ reste la ville de Lille, où l'exposition de l'artiste américaine Sheila Hicks occupe le Palais des Beaux-Arts. Le programme s'adresse aussi bien aux amateurs d'art qu'aux familles, avec des propositions accessibles en quelques minutes de transport depuis le centre.

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Expositions et découvertes culturelles à Lille

Sheila Hicks, artiste américaine à la renommée internationale, expose au Palais des Beaux-Arts de Lille depuis le 9 octobre. Son travail, consacré aux textiles et à l'harmonie des couleurs, offre au public une véritable explosion de couleurs.

Au Tripostal, l'exposition Éclats du rire ! , mise en place par lille3000, propose un parcours pensé pour surprendre les visiteurs. Selon la présentation de l'événement, elle offre étonnement et sourires à chaque étage du bâtiment.

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Deux nouvelles œuvres ont par ailleurs été ajoutées à la collection permanente du Musée de Flandre, situé à Cassel. Elles constituent une raison supplémentaire de prolonger la visite au-delà de l'agglomération lilloise.

Shopping, sport et loisirs de plein air

Les amateurs de bonnes affaires peuvent se rendre à Lomme, où une boutique de seconde main déstocke des milliers de vêtements à 1 euro seulement, ce mercredi 11 novembre 2026. Cette opération concerne directement les personnes qui souhaitent renouveler leur garde-robe à petit prix.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, plusieurs brocantes, vide-greniers et bourses sont organisés pour ce même jour férié. Les chineurs peuvent ainsi repérer des objets d'occasion dans différentes communes de la région.

Pour les supporters, cinq joueurs du LOSC seront en dédicaces le mercredi 11 novembre 2026 au centre commercial Aushopping V2, à Villeneuve-d'Ascq. Dans la même commune, un nouvel espace doté d'équipements sportifs et de jeux pour enfants a fait son apparition au bord du lac des Espagnols, très fréquenté par les sportifs et les familles.

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Escapades proches de Lille pour la journée

À quelques kilomètres seulement de Lille, une forêt aménagée offre une balade propice à un bon bol d'air au cœur de la nature. Cette option convient à celles et ceux qui souhaitent quitter la ville sans s'éloigner beaucoup.

Pour un dépaysement plus marqué, une ville balnéaire située à seulement une heure de Lille est présentée comme la reine des villes balnéaires, grâce à ses plages et à son magnifique port. Ce type de sortie permet de changer d'air en une seule journée.