Simon Lalande, boucher parisien, explique que la joue de bœuf est peu grasse. Sa texture fondante vient du collagène. Découvrez comment la cuisiner sans excès de lipides.

Simon Lalande, artisan boucher installé à La Boucherie Moderne dans le onzième arrondissement de Paris, clarifie un malentendu fréquent concernant la viande de bœuf. Bien que la joue de bœuf soit souvent associée à des plats riches et onctueux, sa composition initiale ne reflète pas nécessairement une forte teneur en graisses. Ce morceau spécifique contient une quantité de matières grasses globalement modérée par rapport à d'autres coupes plus grasses comme la bavette ou le plat de côtes.

Le secret de la texture fondante est dans le collagène

La caractéristique principale de la joue de bœuf réside dans sa richesse exceptionnelle en tissus conjonctifs, notamment en nerfs et en collagène. En tant que muscle très sollicité lors de la mastication par l'animal, cette partie du bœuf est naturellement ferme avant toute transformation thermique. Cependant, cette structure initiale est la clé de son attrait culinaire unique une fois cuite correctement.

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Lors d'une cuisson prolongée et à température modérée, le collagène présent dans la viande subit une transformation chimique fondamentale. Il se dissout progressivement pour devenir de la gélatine. Selon Simon Lalande, c'est précisément cette gélatine qui confère à la viande son aspect fondant et légèrement collant, permettant également à la viande de s'effilocher facilement après plusieurs heures de mijotage.

Préparation culinaire et gestion des matières grasses

Pour cuisiner la joue de bœuf sans ajouter de matières grasses excessives, une petite quantité d'huile suffit généralement pour faire dorer la viande dans une cocotte. Il n'est pas nécessaire de noyer la viande dans du beurre ou de l'huile lors de l'étape initiale. Cette méthode simple permet de préserver la finesse du goût sans alourdir inutilement le plat, contrairement à certaines pratiques courantes qui consistent à utiliser de grandes quantités de corps gras.

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Cependant, la richesse du plat final dépend aussi fortement des ingrédients ajoutés pendant la cuisson. Des éléments comme les lardons, le beurre ou la crème fraîche augmentent significativement l'apport en lipides. Dans une recette de goulache par exemple, l'ajout de crème fraîche en accompagnement rend le plat nettement plus riche en graisses que la viande seule. Il est donc crucial de contrôler ces ajouts pour maintenir un équilibre nutritionnel.

Une alternative saine consiste à utiliser des légumes tels que les carottes, les champignons, les tomates et les oignons pour obtenir une sauce savoureuse. Ces ingrédients apportent du goût et de la substance sans nécessiter d'excès de beurre ou de crème. On peut également réduire les quantités d'ingrédients gras ou les remplacer par une augmentation des quantités de légumes et d'herbes aromatiques, enrichissant ainsi le plat en fibres et en vitamines.

Astuces pratiques pour réduire la graisse finale

Après la cuisson, il existe des techniques efficaces pour éliminer la graisse superficielle. Il est possible de retirer à la cuillère la couche de graisse qui remonte à la surface du plat. Une autre astuce consiste à laisser refroidir le plat entier au réfrigérateur. La graisse a alors tendance à se solidifier, ce qui la rend beaucoup plus facile à enlever mécaniquement avant le service.

En gardant à l'esprit que l'équilibre nutritionnel du plat dépend de la recette choisie, une joue de bœuf cuisinée avec peu d'huile et accompagnée de légumes sera généralement moins riche en matières grasses qu'une version généreusement garnie de lardons et de crème. Simon Lalande souligne que ce morceau reste intéressant pour celles et ceux qui apprécient les viandes mijotées et les textures fondantes, à condition de maîtriser les méthodes de préparation.