Les Knicks et les Spurs se préparent pour les Finales NBA, et le duel entre Josh Hart et Victor Wembanyama pourrait devenir un choix tactique à surveiller.

Josh Hart s'amuse d'un possible matchup face à Victor Wembanyama , affirmant que cela signifie qu'il est un bon joueur. Les Knicks et les Spurs se préparent pour les Finales NBA, et le duel entre Hart et Wembanyama pourrait devenir un choix tactique à surveiller.

Le joueur de 31 ans a accueilli cette possibilité avec humour, mais les Spurs sont prévenus. Le couteau suisse de Mike Brown tourne à 11,4 points, 8,6 rebonds, 4,6 passes et 1,8 interception, et son adresse longue distance est meilleure récemment. Le message de son coach est clair : sanctionner les choix des Texans.

Les Knicks ont déjà gagné deux fois face aux Spurs cette saison, dont la finale de Cup, et Josh Hart a déjà défendu sur Victor Wembanyama sur plusieurs séquences





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