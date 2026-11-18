Josh Hart des Knicks admet que l'attente de son extension de contrat affecte sa concentration. Il cherche à retrouver sa forme pour soutenir l'équipe.

Josh Hart, ailier des New York Knicks, a reconnu traverser une période délicate marquée par une incertitude significative concernant l'avenir de son contrat avec l'équipe. Malgré une performance modeste mais encourageante face aux Toronto Raptors, où il a marqué 5 points et récupéré 4 rebonds en 31 minutes de jeu, le joueur explique que cette situation pèse lourdement sur son esprit.

Impact psychologique de l'année de contrat

Le basketteur issu du Maryland affirme que l'incertitude contractuelle reste constamment présentes dans son esprit et peut avoir des conséquences négatives directes sur ses performances sur le parquet. Il explique que même si les raisons physiques sont évidentes, la conscience d'être dans une année contractuelle unique change la donne mentale pour un athlète. Cette préoccupation humaine et naturelle peut détourner la concentration nécessaire à une exécution optimale des gestes techniques.

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Récupération physique et statut de champion

Hart se considère encore loin de sa forme physique optimale après avoir subi plusieurs blessures, tant avant que pendant le camp d'entraînement. Son adresse au tir est en berne, affichant un pourcentage de 33,8 %, ce qui ne reflète pas les standards habituels d'un champion en titre. Il admet que c'est une explication facile, mais la somme des facteurs physiques et mentaux crée un environnement difficile pour retrouver sa meilleure version rapidement.

Direction prise face aux Raptors

Face aux Raptors, Hart perçoit ses quelques minutes de jeu comme un pas dans la bonne direction vers une reprise de sensations. Il indique avoir commencé à retrouver son rythme naturel, bien qu'il reconnaisse avoir énormément de choses à améliorer avant de stabiliser sa performance. Pour lui, il est essentiel de commencer à enchaîner les bonnes journées à un moment donné afin de prouver sa valeur et sa résilience dans l'effectif des Knicks.

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Contexte de l'équipe et autres joueurs

Le contexte autour des Knicks est assez délicat, mais des éléments comme Karl-Anthony Towns semblent repris et affichent désormais un bilan de 8 victoires en 14 matchs. Cette dynamique interne contraste avec les préoccupations individuelles de Hart. L'atmosphère au sein de l'effectif champion reste tendue, tandis que d'autres stars comme Stephen Curry, confronté aux limites de son corps à 38 ans, font face à des défis similaires de longévité et de performance.

Avenir et attentes sportives

Les joueurs de l'effectif des New York Knicks continuent de naviguer dans ce contexte complexe. Pour Hart, le défi est de surmonter les distractions mentales liées aux négociations futures tout en contribuant à la victoire. La suite de la saison sera cruciale pour voir s'il peut transformer ces petites avancées en performances régulières et solides.