Joseph Oughourlian critique la LFP et appel à un retour à Canal+

Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, dénonce les choix de la LFP concernant les droits TV et l'arrivée de DAZN. Il juge que l'organisation du football français est « inéquitable » et appelle à une solution, comme la création d'une chaîne dédiée ou un retour auprès de Canal+.

Le temps semble donner raison à Joseph Oughourlian. S'opposant à l'arrivée de DAZN dès l'été dernier, le président du RC Lens a logiquement maintenu ses positions ce samedi lors d'un entretien accordé au Parisien. Interrogé sur la crise des droits TV qui secoue le football français, le dirigeant du RCL a vivement critiqué la LFP et son président Vincent Labrune. « Avec DAZN , on a persévéré dans cette erreur et on a perdu le consommateur », a déclaré Joseph Oughourlian.

« Il y a un problème de fond. En six ans, on ne peut pas changer de diffuseur tout le temps. On ne peut pas émietter notre produit », a jugé l'homme d'affaires. « Cela a conduit à perdre nos clients, les consommateurs de foot sur la télé payante, et c’est la responsabilité de la Ligue et de son président (Vincent Labrune). » « L’erreur DAZN est pire que celle de Mediapro », a estimé Joseph Oughourlian. Lors de la saison 2020-2021, le groupe Mediapro avait lancé sa chaîne Téléfoot mais celle-ci n'a duré que quelques mois, jusqu'en février 2021. « Pour Mediapro, on peut dire: 'j’ai fait une erreur mais je ne vais pas la refaire.' Mais avec DAZN, on a persévéré dans cette erreur et on a perdu le consommateur », a-t-il ajouté. La Ligue 1 est le championnat « le plus inéquitable et le plus déséquilibré du monde » selon lui. « Il y avait entre 2 et 3 millions d’abonnés à Canal + venus spécialement pour le foot. Avec Amazon, on a eu entre 1,2 et 1,3 million de personnes sur le foot et, maintenant, on entend que DAZN se trouve à moins de 500 000 abonnés. La baisse est catastrophique », a commenté Oughourlian. « C’est insensé dans un pays fan de foot comme la France ». Oughourlian préconise d'ailleurs de créer une chaîne spéciale ou de retourner voir Canal +: « La première solution serait de faire notre propre chaîne. Beaucoup de gens ne le comprennent pas à la Ligue et certains conflits d’intérêts font que cette option sera très compliquée à mettre en place. La deuxième est de retourner voir des gens sérieux comme Canal + ». Oughourlian considère aussi qu'il y a « un gros problème de gouvernance » dans le football français, jugeant que la Ligue 1 est le championnat « le plus inéquitable et le plus déséquilibré du monde » au niveau des droits TV notamment. « On ne peut pas avoir un championnat où le résultat est connu d’avance dès la première journée! La L1 ne peut pas être compétitive car on n’a pas un produit intéressant », a lancé le patron du club sang et or. « Et la logique de la LFP va nous amener demain à avoir une L1 composée de 14 clubs et peut-être même à 12… »





