Le coach du Real Madrid prépare un grand remaniement au club, mais la piste de Josko Gvardiol semble compromise.

José Mourinho se prépare à un grand remaniement au Real Madrid , mais la piste de Josko Gvardiol semble compromise. Le défenseur de 24 ans est actuellement sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2028, mais il pourrait signer un nouveau bail jusqu'en 2032 avec le club.

Les Merengue devront se tourner vers d'autres profils pour renforcer leur équipe. Mourinho a déjà vu le club boucler trois gros transferts qui ne demandent plus qu'à être officialisés. Ceux de Denzel Dumfries, d'Ibrahima Konaté et de Bernardo Silva. Mais le Special One ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

S'il ne dirait pas non à un autre défenseur central et un autre milieu de terrain, le poste de latéral gauche est aussi ciblé. Il faut dire que Fran Garcia, Ferland Mendy et Alvaro Carreras n'ont pas apporté entière satisfaction ces derniers mois. José Mourinho prépare un grand remaniement au Real Madrid avec déjà plusieurs arrivées évoquées, dont Dumfries, Konaté et Bernardo Silva.

Le club cherche aussi un latéral gauche, mais la piste Gvardiol semble compromise, le défenseur étant proche de prolonger avec Manchester City jusqu'en 2032





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