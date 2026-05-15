José Mourinho répond aux questions sur son avenir et les tensions avec Kylian Mbappé

José Mourinho a été questionné sur son avenir et les tensions avec Kylian Mbappé lors de sa conférence de presse ce vendredi. Il a indiqué avoir reçu une offre de renouvellement de la part de Benfica et a exprimé son soutien à Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid.

Des prises de parole très attendues. Ce vendredi, José Mourinho s’est présenté devant la presse à la veille du match du Benfica contre Estoril et sans surprise le technicien de 63 ans a été interrogé sur son avenir.

Arrivé en septembre 2025 à Benfica, le Portugais est sous contrat avec le club jusqu’en juin 2027. Ce vendredi, Mourinho a indiqué avoir reçu une «offre de renouvellement» de la part de Benfica, actuellement 3e du championnat portugais.

«L'offre a été remise à mon agent, mais je ne voulais pas la voir, la connaître ou l'analyser. Je ne le ferai qu'à partir de dimanche», a-t-il expliqué. Et d'ajouter : «La semaine prochaine sera importante pour moi, pour mon avenir et aussi pour Benfica. Quand la saison se terminera, Benfica devra commencer à penser à la suivante.

Mais, selon le contrat et l'accord que j'ai signés à mon arrivée, nous avons ce délai de quelques jours pour voir ce qui se passe et prendre une décision. » Mourinho «content» de ce qu’Arbeloa a accompli La décision pourrait-elle aboutir à un retour sur les bancs du Real Madrid ? C’est en tout cas la rumeur qui circule depuis quelques semaines. La presse espagnole affirme qu’il serait le favori pour succéder à Alvaro Arbeloa.

De la «pure spéculation», avait commenté le principal intéressé le week-end dernier, lui qui a déjà entraîné le Real pendant trois saisons (2010-2013). C’est dans ce contexte que Mourinho a été interrogé ce vendredi sur la fin de saison d'Arbeloa et les tensions actuelles avec Kylian Mbappé.

«Ça me fait mal. Parce que, comme tu le dis bien, c'est un ami. Un de ceux qui a tout donné pour moi quand il était mon joueur, et maintenant qu'il est l'entraîneur du Real Madrid, cette connexion reste toujours…», a-t-il réagi.

«Bien sûr, être entraîneur me donne encore plus envie que les choses se passent bien. Mais c'est ainsi la vie d'un entraîneur. J'ai l'habitude de plaisanter avec mes anciens joueurs qui deviennent entraîneurs, en leur disant : 'Attendez deux ou trois ans et vous verrez combien de cheveux blancs vous aurez'. Et là ils réalisent qu'être joueur est plus facile qu'être entraîneur.

Je suis content de ce qu'il a déjà accompli», a-t-il poursuivi. Le Portugais a également été questionné sur la conférence de Florentino Pérez qui s’est tenue mardi, où le président madrilène a notamment dénoncé une cabale contre lui et a annoncé de nouvelles élections.

«Je n’ai pas vu la conférence de presse. Si je l’avais vue je ne l’aurais pas commentée, je ne le fais jamais avec les présidents, encore moins avec Florentino», a conclu le Portugais





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