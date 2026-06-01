José Mourinho dans l'attente des résultats des élections présidentielles du Real Madrid

Le Real Madrid pourrait débourser 15 millions d'euros pour faire de José Mourinho son nouveau coach, mais la signature du Special One reste conditionnée par une réélection de Florentino Pérez à la tête de la Maison blanche le 7 juin prochain.

José Mourinho est dans l'attente des résultats des élections présidentielles du Real Madrid pour savoir s'il entraînera Kylian Mbappé et ses coéquipiers la saison prochaine.

Selon The Athletic, le Real Madrid devrait débourser 15 millions d'euros pour faire de José Mourinho son nouveau coach. La signature du Special One reste tout de même conditionnée par une réélection de Florentino Pérez à la tête de la Maison blanche le 7 juin prochain. Le montant de 15 millions d'euros est celui que le Real Madrid pourrait avoir à débourser pour s'attacher les services de José Mourinho selon The Athletic.

Le coach de 63 ans, favori de Florentino Perez, serait proche de faire son grand retour dans la capitale espagnole. Le contrat de Mourinho à Benfica comportait une clause libératoire d'environ 6 millions d'euros. Valable jusqu'à 10 jours ouvrables après la fin de la saison, cette clause aurait expiré le vendredi 29 mai dernier.

Si le Real Madrid est passé à côté de l'activation de cette clause, c'est parce que le 12 mai dernier, lors d'une conférence de presse exceptionnelle, Mourinho aurait voulu officialiser le retour du Special One juste après la dernière journée de Liga. Cependant, il est possible que le Real Madrid ait décidé de ne pas activer cette clause pour éviter de perdre l'occasion de recruter Mourinho, qui est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde.

La signature de Mourinho serait un coup de publicité important pour le Real Madrid, qui cherche à renforcer son effectif après une saison difficile. Le club espagnol a déjà annoncé son intention de recruter des joueurs de haut niveau pour la saison prochaine, et la signature de Mourinho serait un pas important dans cette direction. En attendant, Mourinho reste dans l'attente des résultats des élections présidentielles du Real Madrid, qui devraient avoir lieu le 7 juin prochain.

Si Florentino Pérez est réélu, il est probable que Mourinho soit nommé entraîneur du club, ce qui serait une bonne nouvelle pour les fans du Real Madrid





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