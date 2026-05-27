José María Fernández de Brito : 'Luis Enrique est toujours Luis Enrique'

L'éducateur de futsal de Luis Enrique de ses 7 à 11 ans, José María Fernández de Brito, nous raconte l'histoire de son ami et ancien joueur, Luis Enrique.

José María Fernández de Brito, l'éducateur de futsal de Luis Enrique de ses 7 à 11 ans, est resté très proche de l'entraîneur parisien depuis près de 50 ans.

Celui qui considère Luis Enrique comme un fils nous a ouvert ses portes à Gijón, quelques jours avant la finale de la Ligue des champions. Il nous a donné rendez-vous chez lui, dans le quartier ouvrier de Pumarín, à Gijón. C'est ici qu'a grandi, et qu'habite toujours Brito, son premier mentor. Luis habitait à une cinquantaine de mètres d'ici, dans la rue derrière le bâtiment, là-bas, pointe-t-il en regardant par la baie vitrée de son salon.

Sur les étagères de sa bibliothèque, une plaque gravée : Pour Brito, avec toute notre affection et notre reconnaissance, signée Luis Enrique et Abelardo. Il est le premier à avoir associé les deux futurs Barcelonais, au club de futsal du Xeitosa.

Regardez, il m'a envoyé une photo de lui avec notre premier trophée, montre-t-il fièrement sur son téléphone, en ouvrant la conversation Whatsapp qu'il tient avec Luis Enrique. 45 ans après avoir été sacré champion de futsal des Asturies, le coach du PSG se prend en selfie avec le petit trophée. Sur sa table basse, Brito a sorti des photos d'enfance et des articles de journaux, précieusement gardés à travers les décennies.

Il a accepté de nous raconter son Luisin, le vrai Luis Enrique. Les caractéristiques de Luis Enrique aujourd'hui, il les avait déjà quand il était petit. Il était souvent avec son frère Felipe et avec Abelardo. Ils formaient un trio, et Luis était celui qui dirigeait.

Il était le chef de bande des trois. Le frère faisait ce qu'il disait, et Abelardo était le trouillard. Quand ils allaient faire une bêtise, celui qui partait en courant le premier, c'était Abelardo. Déjà à l'époque, Luis avait cet esprit de diriger, de dire : C'est moi qui commande et on va faire ça comme ça.

Ensuite sur le terrain, c'était quelqu'un de très combatif, comme vous le voyez maintenant. Je me définirais comme quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un qui était avec lui et dont le caractère était très similaire. Je sais qu'il appréciait beaucoup ma façon d'être. Quand tu as cette confiance en quelqu'un, quand tu as le moindre petit souci tu vas lui en parler.

On avait une relation très proche. Si proche qu'un jour, pendant qu'il était au Sporting de Gijón, Luis vient me voir en février et me dit : J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je lui demande ce que c'est. J'ai signé au Real Madrid, me répond-il.

Il savait que j'avais un penchant pour le Real. Soyons clair, Luis a toujours eu un penchant pour le Barça. Une fois, on est allé prendre un café avec Luis Enrique et Abelardo, quand ils jouaient tous les deux au Sporting de Gijón. Le propriétaire du café était un ami à moi, et était pour le Real.

Il dit à Abelardo que le maillot blanc lui irait bien. Et là, Luis bondit de sa chaise et dit : Écoute, si tu mets le maillot du Real Madrid, moi j'arrête de te parler. Un an après, Luis Enrique a signé au Real Madrid. Mais quand tu es aussi jeune et que le Real Madrid arrive… Tu ne vas pas refuser parce que tu es pour le Barça bon Dieu !

Comment s'est passé son départ du Real pour le Barça ? C'était son rêve, mais cela a-t-il aussi été difficile ? Il y a des années que Luis a mal vécu, notamment à cause des ultras du Real Madrid. C'est comme quand Mijatovic a quitté Valence, ça s'est mal passé aussi pour lui avec les ultras.

Il en avait parlé avec Luis. Mais avant cela déjà, Luis est arrivé au Real à 21 ans avec une quantité de joueurs au palmarès incroyable, et lui était un gamin. Se battre pour gagner sa place là-bas, ça lui a demandé énormément et c'était très compliqué. Luis s'est fait balader à tous les postes sur le terrain.

Finalement avec son tempérament il s'est quand même imposé au Real. Parfois, c'est comme ça le football. Je pense que Luis est une personne que je connais profondément, avec qui j'ai vécu, j'ai partagé des pensées, des façons de vivre. Une fois on était à Barcelone en voiture, on parlait de la famille.

Il m'a dit Brito, un jour j'ai posé la main sur le genou de mon père et je lui ai dit 'Papa, je suis tellement reconnaissant envers toi, si tu savais comme je t'aime.

' Et il m'a dit qu'il avait vu des larmes couler sur son visage. Pour moi c'est la plus grande chose qu'une personne puisse avoir, cette sensibilité, ce fait de transmettre de l'affection à ses parents.

C'est pour ça que quand je vois qu'on parle mal de Luis Enrique, ou qu'on le taxe de prétentieux, d'arrogant, de suffisant… Je me dis que les gens le jugent sans le connaître, et ça ne me met pas en colère, ça me rend triste. Ce gamin que j'ai connu, aujourd'hui il a grandi, mais il continue d'avoir ces principes que ses parents lui ont inculqués depuis tout petit, et qu'aujourd'hui, à 56 ans, il maintient toujours. Oui, Luis Enrique est toujours Luis Enrique, c'est ça la vérit





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