José Luis Rodríguez Zapatero visé par une enquête pour fraude fiscale et contrebande

L'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero est soupçonné de fraude fiscale et de contrebande après la découverte de bijoux de luxe lors d'une perquisition. Les autorités estiment la valeur des biens à plus de 1,3 million d'euros.

L'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero est visé par une enquête pour fraude fiscale et contrebande présumées, après la découverte de bijoux et montres de luxe lors d'une perquisition.

Selon le document de l'Audience nationale, la valeur total de ces biens est estimée à 1 323 915 euros. Il est accusé de ne pas pouvoir justifier le paiement des droits de douane, taxes spéciales ou impôts liés à l'importation de ces objets.

Ces nouvelles accusations viennent s'ajouter à d'autres déjà en cours, notamment pour trafic d'influence et blanchiment de capitaux, dans le cadre d'une enquête multipartenale qui porte initialement sur son rôle dans le sauvetage d'une petite compagnie aérienne en 2021. Inculpé le 19 mai pour cette partie du dossier, il doit être entendu les 17 et 18 juin par le juge José Luis Calama en tant que chef présumé d'une structure stable et hiérarchisée visant à obtenir des pots-de-vin.

L'intéressé nie toutes ces accusations. Son entourage a attribué les bijoux à des héritages familiaux, tandis que son avocat a contesté l'estimation de leur valeur





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