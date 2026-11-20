La Communauté de communes Aux Sources du Canal du Midi prévoit d'investir 210000 euros pour acquérir un terrain à Blan et accueillir Joris Ide, créant 20 à 30 emplois.

La Communauté de communes Aux Sources du Canal du Midi projette d'acquérir un complexe immobilier de 7 968 m² situé à Blan pour permettre l'implantation de l'entreprise Joris Ide. Cette opération stratégique vise à concrétiser la création de 20 à 30 emplois locaux tout en sécurisant le maintien de l'activité industrielle PSP dans le bassin revélois. La décision fait suite à une discussion lors de l'assemblée du jeudi 5 novembre 2026, où les élus ont validé l'avancement des négociations avec l'acteur industriel international.

Détails financiers et mécanisme d'acquisition

L'intercommunalité envisage un investissement direct de 210 000 € net vendeur pour l'acquisition des parcelles privées. Ce montant principal s'accompagne de frais de notaire estimés entre 20 000 € et 30 000 €, selon les ajustements finals du geste administratif. L'objectif est d'absorber la propriété foncière complète pour offrir un terrain constructible aux normes aux promoteurs industriels. Cette approche permet de débloquer la situation actuelle où des parcelles différentes sont détenues par des propriétaires tiers, créant une contrainte de morcellement. La collectivité souhaite éviter de devoir créer des voies d'accès coûteuses pour desservir des fonds de parcelles non intégrés.

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Stratégie de développement économique local

Joris Ide, entreprise cotée et leader mondial dans le secteur de l'acier, possède plus de 1 700 employés et dispose de vingt sites de production en Europe. Cette société a précédemment racheté PSP et repris ses 50 salariés après que l'usine a dû quitter la zone de la Pomme à Revel. L'intercommunalité proposait initialement un terrain dans cette même zone industrielle, mais la superficie s'est avérée insuffisante. Le choix s'est finalement porté sur Blan, une commune identifiée comme zone d'aménagement prioritaire dans le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Cette solution offre une emprise foncière adaptée aux besoins logistiques et industriels de grande envergure de l'entreprise.

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Posture des élus et conditions de validation

Alain Bourrel et Thierry Dumas, membres du bureau exécutif, soulignent que l'accord n'est pas encore définitif tant que les démarches administratives ne sont pas achevées. La validation par les élus dépend exclusivement du dépôt effectif du permis de construire par Joris Ide. Cette condition sine qua non permet à la collectivité de sécuriser son engagement financier contre tout risque de projet avorté. Alain Bourrel rappelle que vendre sans projet arrêté supprimerait des opportunités pour de plus petites entreprises locales. En revanche, une vente finalisée génère une rentrée financière immédiate pour la communauté tout en fixant une industrie majeure sur le territoire.

Calendrier de réalisation et impact territorial

Les études techniques et administratives doivent se finaliser durant les mois de février ou mars 2027 pour permettre la concrétisation du projet. Les prochaines étapes incluent la vérification de l'ancien café de la gare, une maison restante à vendre 160 000 € sur le même site, qui nécessitera des rafraîchissements. Thierry Dumas insiste sur les enjeux majeurs en matière d'emploi que représente ce dossier pour l'avenir économique de la Haute-Garonne. L'arrivée de cette industrie internationale confirme la vocation de la zone de Blan comme pôle de développement industriel majeur. Les citoyens peuvent s'attendre à des retombées positives concrètes sur l'activité commerciale et logistique du secteur dès le deuxième trimestre 2027.