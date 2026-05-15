Jorge Martins choue en fin de séance sur la piste de Barcelone, mais suit la fin de séance depuis son stand

Jorge Martins, vainqueur du GP de France dimanche dernier, a chuté en fin de séance sur la piste de Barcelone, ce vendredi. Son état n'inspire pas d'inquiétude, selon l'équipe d'Aprilia. Alex Marquez a terminé en tête de cette EL1, Marco Bezzecchi est 5e et chez les Français, Johann Zarco termine à la 10e place du classement et Fabio Quartararo est 14e.

Jorge Martins , vainqueur du GP de France dimanche dernier, et longtemps meilleur chrono des essais libres du GP de Catalogne, avant d'être délogé par Alex Marquez , a chuté en fin de séance sur la piste de Barcelone, ce vendredi.

Johann Zarco est 9e et Fabio Quartararo 13e. Sous les nuages mais sur une piste sèche, les MotoGP ont remis le contact, quatre jours après le GP de France, sur la piste de Montmelo, dans la banlieue barcelonaise, ce vendredi.

Et Jorge Martin, le vainqueur de dimanche (et de samedi) dernier, est encore bien présent au guidon de son Aprilia, signant le meilleur chrono du début de la séance avant de chuter au virage 12 à un quart d'heure de la fin des premiers essais libres. De retour dans le paddock, l'Espagnol, visiblement touché au bras gauche, n'a pas repris la seconde moto, mais a suivi la fin de séance depuis son stand.

Son état n'inspirerait toutefois pas d'inquiétude, selon l'équipe d'Aprilia. C'est Alex Marquez qui a terminé en tête de cette EL1 (1'39''50). Marco Bezzecchi, le leader du Championnat et équipier de « Martinator », a signé le 5e temps. Chez les Français, Johann Zarco (Honda) termine à la 10e place du classement et Fabio Quartararo (Yamaha) est 14e.

À noter le retour de Maverick Vinales (KTM) en compétition après deux mois sans rouler pour opérer et soigner une de ses épaules, mais qui pointe 19e au classement avec plus d'une seconde de retard





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