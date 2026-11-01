Jordan De Santi décisif pour Endoume face à Cannes

Jordan De Santi marque l'unique but pour Endoume contre Cannes. Retour victorieux du joueur dans sa ville.

En ce dimanche 31 octobre à Marseille, la victoire s'est dessinée dans les dernières minutes du match opposant l'US Endoume à l'AS Cannes. Jordan De Santi, de retour parmi les siens, a été l'auteur de la décision en inscrivant le but unique de la rencontre.

Retour réussi de Jordan De Santi

La rencontre, d'abord très fermée, a connu un tournant décisif à la soixante-douzième minute. Entré en jeu moins de dix minutes plus tôt, Jordan De Santi a profité d'un beau lancer en profondeur de Redouane Benezzar. Il a alors devancé la sortie du gardien adverse pour signer d'un lob astucieux le seul but de la partie.

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Le joueur a déclaré avoir eu de la chance mais être surtout très content pour le club. Il a précisé que sa saison avait mal commencé à Fos. Cependant, il explique que ces aléas font partie du football et qu'il est heureux de revenir dans le club où il se sentait le mieux.

De Santi a affirmé être prêt à avancer et à se concentrer sur l'avenir avec son nouveau coéquipier. Il a souligné l'importance de ce retour dans un contexte où il se sentait épanoui auparavant. Cette nouvelle orientation semble être une bonne décision pour tous les acteurs impliqués dans ce projet sportif local.

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Une patience récompensée par l'USMEC

Avant cette entrée victorieuse, l'USMEC n'a pas vécu un match facile. L'équipe marseillaise a dû composer avec une équipe cannoise alignée en bloc bas. Cette défense se montrait très solide, limitant considérablement les occasions de jeu pour les visiteurs.

Les Marseillais ont dû faire preuve de patience pour débloquer la situation. Ils ont manqué d'occasions concrètes avant de trouver la faille. Cette endurance mentale a finalement été récompensée par le succès. Le jeu a été long et exigeant pour les deux camps.

L'entraîneur a salué la patience et le contrôle du ballon de ses joueurs. Il a mentionné que l'équipe était préparée à un match difficile. La maîtrise avec et sans ballon a été la clé de la différence. Il a félicité ses joueurs pour leur exigence quotidienne.

Maturité du groupe et contexte local

Le football reste un sport fragile selon les responsables. Le match suivant est toujours considéré comme le plus important. Il ne faut pas projeter les succès futurs sur le présent. Le groupe affiche une grande maturité actuellement.

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Cette maturité collective explique les bons résultats obtenus. Le groupe a su rester concentré malgré la pression. Cette attitude est fondamentale pour maintenir une dynamique positive. Les dirigeants sont satisfaits de cette évolution.

À Marseille, le contexte local est également marqué par d'autres sujets. Benoît Payan a exprimé sa colère concernant certaines situations observées. Il a déploré des agissements qu'il ne veut plus voir se reproduire. Cette déclaration fait écho aux préoccupations citoyennes de la ville.

Ce retour de Jordan De Santi s'inscrit dans une période de transition. Il réintègre un maillot qu'il porte avec une nouvelle motivation. La victoire face à Cannes valide ce choix de carrière. Les supporters peuvent maintenant espérer une suite positive pour le club.