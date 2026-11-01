Jordan De Santi décisif : Endoume bat Cannes 1-0 en National 3

Jordan De Santi offre la victoire à Endoume face à Cannes par 1-0. Retour gagnant du buteur à son ancien club après sa saison à Fos.

Ce dimanche à Marseille, la rencontre opposant l'USMEC Endoume à l'AS Cannes s'est soldée par une victoire stricte du club local sur le score de un but à zéro. L'événement marquant de ce match, qui s'est déroulé dans le cadre du Championnat de National 3, est survenu en fin de rencontre. Jordan De Santi, joueur en retour dans ses pénates, a été l'homme du match. Il a inscrit le seul but de l'affronte dès sa première apparition sous les couleurs de son nouveau club, offrant ainsi une performance décisive.

Retour gagnant de De Santi à Endoume

La victoire des Marseillais est le fruit d'une action précise survenue à la soixante-douzième minute. Le contexte était celui d'un match jusque-là très fermé et difficile à déboucher. Redouane Benezzar a lancé Jordan De Santi en profondeur. Ce dernier, entré en jeu moins de dix minutes auparavant, a su mettre à profit cette opportunité. Il a devancé la sortie du gardien cannois pour marquer d'un lob astucieux. Ce but représente le seul score de la rencontre.

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Après sa réalisation, Jordan De Santi a exprimé sa satisfaction. Il a reconnu avoir eu de la chance mais s'est surtout dit content pour le club et pour son but. Il explique que le football comporte des aléas. Sa saison n'a pas bien commencé à Fos. En conséquence, il a choisi de revenir dans le club où il se sentait le mieux. Il déclare être prêt à avancer et à poursuivre son parcours avec ce groupe.

Patience et contrôle pour vaincre le bloc cannois

Avant l'entrée gagnante de De Santi, l'USMEC n'a pas vécu un match facile. Les Marseillais étaient opposés à une équipe cannoise qui s'était alignée en bloc bas. L'adversaire était très solide derrière et a rendu l'accès difficile. Les joueurs locaux ont eu peu d'occasions de marquer avant de trouver la faille. Cependant, leur patience a été récompensée par ce but crucial en fin de partie.

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Le technicien de l'équipe a expliqué qu'il fallait être patient. Il a insisté sur la nécessité de faire preuve de contrôle et de maîtrise avec et sans le ballon. L'encadrement était préparé à un match long. Les joueurs ont su faire preuve d'endurance mentale. C'est cette capacité qui a fait la différence sur le terrain. Le staff technique félicite ses joueurs pour leur exigence quotidienne.

Maturité du groupe et football fragile

Le dirigeant du club a souligné la nature fragile du football. Il a précisé que le match le plus important reste celui qui vient. Il a ajouté que le groupe ne projette pas loin pour ne pas perdre le focus. Le collectif a fait preuve de maturité. C'est ce qui explique les bons résultats actuels de l'USMEC.

Ce succès constitue un retour gagnant pour Jordan De Santi. Il a trouvé à Endoume un environnement favorable à sa reprise. Son retour est considéré comme une réussite immédiate. Le club montre sa capacité à intégrer efficacement de nouveaux éléments. Cette victoire consolide la position du club dans le championnat. Le groupe affiche une cohésion visible sur la pelouse.

Contexte de la saison et attentes futures

La saison de Jordan De Santi a connu des débuts difficiles avec son précédent club. Ce changement de direction a été une volonté de sa part. Il connaît bien la maison puisqu'il y a évolué par le passé. Cette familiarité aide à son intégration rapide. Les supporters et le staff sont contents de l'avoir avec eux.

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L'AS Cannes, bien que vaincu, a montré une organisation défensive rigoureuse. Ils ont résisté pendant plus d'une heure. Leur bloc bas a perturbé le jeu marseillais. Mais l'endurance mentale des visiteurs a fini par payer. Les joueurs de la banlieue marseillaise ont su patienter. Ils ont attendu le bon moment pour agir. Cette victoire est stratégique pour la suite de la saison.

La dynamique semble positive pour l'USMEC Endoume. Jordan De Santi apporte une expérience et un mental fort. Son but montre sa capacité à changer une rencontre. Il devient un atout majeur pour l'équipe. Les prochains matchs devront confirmer cette forme. Le club mise sur la cohésion du groupe. Cette victoire apporte un souffle nouveau.

Le football reste un sport collectif exigeant. Chaque détail compte dans une rencontre tendue. La préparation mentale a été essentielle. Elle a permis de ne pas craquer. La maîtrise technique a permis de briser l'impasse. La rencontre de ce dimanche reste un exemple de ténacité. Les joueurs ont su relever le défi.

Ce résultat permet au club de continuer sur sa lancée. La confiance est de retour dans le vestiaire. Les performances collectives sont satisfaisantes. L'intégration de nouveaux joueurs se passe bien. La direction sportive a fait le bon choix. La saison s'annonce sous un jour meilleur. Les objectifs sont clairs pour la suite. Le travail continue avec rigueur.