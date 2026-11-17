Entretien exclusif avec Jordan Bardella sur Europe 1 : ses positions sur la fin de vie, la candidature de Marine Le Pen en 2027 et la critique de la gauche.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a répondu ce mardi 17 novembre aux questions des auditeurs lors de l'émission Face à Jordan Bardella. L'émission, présentée par Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews, a duré plus d'une heure, couvrant les enjeux majeurs de l'actualité politique française. Les sujets abordés incluaient la colère des lycéens, la vie chère, les retraites et la perspective de l'élection présidentielle de 2027. L'animateur Laurence Ferrari a conduit cet échange direct avec le dirigeant politique, permettant au public de poser leurs interrogations sur la stratégie du parti et les dossiers législatifs en cours.

Positions sur la loi relative à la fin de vie

Jordan Bardella a exprimé son opposition formelle au texte sur la fin de vie, promulgué par Emmanuel Macron durant l'été. Il a critiqué le manque de moyens accordés aux soins palliatifs, estimant que le gouvernement a laissé vingt pour cent à vingt-cinq pour cent des départements manquer de structures adaptées. Le président du Rassemblement national a plaidé pour une clause de conscience collective et a regretté la complexité des décrets d'application. Il a affirmé que l'équilibre français repose sur l'esprit de la loi Leonetti et que la grandeur d'une civilisation se mesure à sa capacité à prolonger la vie coûte que coûte, plutôt qu'à son rythme pour accélérer la fin.

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Candidature de Marine Le Pen en 2027

Le dirigeant politique a défendu avec fermeté l'éligibilité de Marine Le Pen pour la prochaine élection présidentielle. Il a qualifié de scandale démocratique absolu l'idée qu'une décision administrative ou judiciaire puisse empêcher une candidate gagnante dans tous les sondages de se présenter à trois mois du scrutin. Il a jugé le dossier présenté à la Cour de cassation extrêmement solide après la condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Il a déclaré espérer que Marine Le Pen sera candidate et qu'elle sera élue, refusant d'envisager un scénario qui l'exclurait de la course.

Critiques de la gauche et de Jean-Luc Mélenchon

Jordan Bardella a accusé La France insoumise de devenir la France incendiaire et a désigné Jean-Luc Mélenchon comme le visage institutionnel du désordre. Il a décrit le raisonnement de la gauche comme enfantin et a dénoncé un réflexe totalitaire dans lequel serait plongée une grande partie de la gauche. Il a listé des exemples précis, incluant les appels à fermer des chaînes de télévision ou les fatwas suite à l'attentat de Trappes, pour illustrer ce qu'il perçoit comme une volonté de mettre à bas la République. Il a rappelé que la Bac est entrée au Bataclan en novembre 2015 et a neutralisé le terroriste de Trappes, contestant ainsi les critiques contre les forces de l'ordre.

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Stratégie économique et capitalisme populaire

Sur le plan économique, Jordan Bardella a annoncé vouloir créer un capitalisme populaire en modifiant le système de cotisations. Il a soutenu que toutes les grandes démocraties occidentales intègrent une dose de capitalisation face au déficit des retraites. Le programme du Rassemblement National propose d'utiliser trois pour cent des cotisations patronales figurant sur la feuille de paie d'un salarié. Ces fonds seraient fléchés vers un compte individuel de capitalisation pour chaque travailleur. Cette mesure vise à offrir une alternative de retraite tout en responsabilisant les individus sur leur épargne professionnelle à long terme.

Questionnement sur Teddy Riner et la vie politique

Interrogé sur la possible candidature de Teddy Riner, le champion de judo, Jordan Bardella a déclaré n'avoir pas encore vu de mesures précises. Il a affirmé avoir beaucoup de respect pour le champion qui a porté haut les couleurs de la France. Il a toutefois rappelé que la politique se gagne à la conviction et aux programmes, et non à la réputation. Il a laissé Teddy Riner libre de participer à la course présidentielle et a indiqué que les Français jugeraient sur pièce. Cette réponse illustre l'ouverture du Rassemblement national vers des personnalités hors du système politique traditionnel, tout en maintenant des exigences programmatiques strictes.