Jordan Bardella sur BFM : peines minimales, uniforme et hausse du Smic

Invité de Face à BFM, Jordan Bardella a détaillé le programme du Rassemblement national sur la sécurité, l'école et les salaires, à six mois de la présidentielle.

Jordan Bardella était l'invité de Face à BFM ce mardi 10 novembre. Le président du Rassemblement national a été interrogé sur le pouvoir d'achat des Français, la politique étrangère et l'éducation. Il a notamment déploré la violence dans les lycées, défendu les forces de l'ordre et présenté plusieurs éléments de la réforme des retraites portée par son parti.

À six mois de l'élection présidentielle, Jordan Bardella pourrait devenir Premier ministre en cas de victoire de Marine Le Pen en 2027. Il a abordé la colère sociale, le pouvoir d'achat, l'éducation, mais aussi l'immigration et le racisme en France, au cours de cet entretien diffusé sur BFM.

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Sécurité et justice des mineurs : le programme du RN

Jordan Bardella affirme que l'école devient le terreau de la violence, un constat qu'il a formulé en marge du blocus d'un lycée. Il juge cette situation inacceptable et promet, s'il accède à Matignon, une révision totale de la politique sécuritaire et pénale.

Le président du RN estime que l'atteinte à l'intégrité physique doit retrouver un caractère sacré dans le droit français. Il explique que, en cas de tentative d'homicide, il ne devrait plus y avoir d'aménagement de peine pour les condamnations supérieures à six mois prononcées par les tribunaux. Il juge que l'arsenal pénal actuel n'est pas suffisamment dissuasif.

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Concernant la justice des mineurs, Jordan Bardella propose d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Il souhaite également responsabiliser les parents, en suspendant les allocations familiales pour les familles de mineurs récidivistes. Selon lui, le mouvement de colère lycéenne prend en otage la majorité des élèves français, qui veulent travailler dans le calme.

École : fondamentaux, uniforme et orientation au collège

Jordan Bardella veut recentrer l'école sur les savoirs fondamentaux. Pour le primaire, il évoque des dictées obligatoires trois fois par semaine, ainsi qu'une frise chronologique affichée dans les établissements pour retracer les grandes dates de l'histoire de France.

Le président du RN plaide aussi pour la mise en place de l'uniforme à l'école, afin de recréer du commun, et pour un examen en fin de CM2. Il estime qu'un élève sur trois lit mal ou écrit mal la langue française, des lacunes qui, selon lui, pèsent tout au long de la vie et peuvent faire naître des discriminations.

Au collège, Jordan Bardella souhaite mieux orienter les élèves, en particulier ceux qui ont moins d'appétence pour les sciences molles, vers les filières professionnelles. Concernant le baccalauréat, il prévoit de revenir totalement sur la réforme Blanquer.

Smic et salaires : une hausse nette de 10 % promise

Réagissant à la récente revalorisation du Smic décidée par le gouvernement, Jordan Bardella a regretté que cette mesure ne concerne que deux millions de Français. Il la qualifie de sparadrap sur une plaie immense.

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Si le Rassemblement national remporte l'élection présidentielle, le président du RN propose de libérer 10 % d'augmentation nette des salaires, exonérés de charges pour les chefs d'entreprise jusqu'à trois fois le Smic. Il estime que cette mesure concernerait 15 millions de salariés. Le Smic serait par ailleurs indexé sur l'inflation, a-t-il précisé.

Attentat de Trappes et accusations de racisme contre le RN

Interrogé sur l'attentat de Trappes, Jordan Bardella a déclaré que son parti avait condamné ce drame. Il a souhaité que le tireur entre en prison sans possibilité d'en sortir. Il rejette les accusations selon lesquelles le RN aurait propagé la haine raciste à l'origine des motivations du terroriste.

Jordan Bardella attribue ces accusations aux dirigeants de gauche et d'extrême gauche, qu'il accuse de faire peser des fatwas et des cibles sur des responsables politiques. Il cite le maire de Trappes et Jean-Luc Mélenchon. Il affirme avoir décrit Trappes, en 2022, comme un foyer de l'idéologie islamiste, en se fondant sur des enquêtes journalistiques.

Accusant La France insoumise de souffler sur les braises de la société française, le président du RN assure que son parti n'a jamais appelé à la désobéissance civile. Il revient aussi sur les propos de Marine Le Pen, qui a affirmé dans un entretien à CBS que la France est le pays le moins raciste du monde, se disant d'accord à 300 %. Jordan Bardella conteste l'existence d'un racisme systémique en France.