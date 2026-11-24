Le RN affiche une tolérance sélective en soutenant Laure Lavalette. Cette décision révèle une stratégie politique divisée selon le rang hiérarchique des membres du parti.

Le Rassemblement National (RN) a confirmé son soutien inconditionnel à Laure Lavalette, députée du Var et proche de Marine Le Pen, en dépit de la publication de ses écrits et caricatures antisémites datant des années 1990. Cette position contraste fortement avec la fermeté habituellement affichée par la direction du parti envers les candidats moins influents dont le passé controversé émerge lors des échéances électorales. Cette décision intervient alors que la question de l' antisémitisme demeure un enjeu central pour la stratégie de désamorçage politique du mouvement.

Décisions politiques et statut hiérarchique

Jordan Bardella, président du Rassemblement National, a explicitement reconnu avoir eu connaissance de ces archives historiques lors d'une interview accordée à BFMTV le lundi 23 novembre. Malgré ces aveux, le leader du parti a refusé toute sanction à l'encontre de la principale intéressée. Cette indulgence s'explique principalement par le niveau d'intimité que Laure Lavalette entretient avec l'appareil dirigeant. Contrairement aux candidats anonymes dont les profils sulfureux sont révélés par la presse, les membres du premier cercle bénéficient d'une protection institutionnelle.

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Cette logique de distinction hiérarchique n'est pas nouvelle au sein de la formation politique. En campagne, le RN a précédemment démontré une capacité à sanctionner avec rigueur les membres perçus comme un risque médiatique. Par exemple, lors des élections cantonales de 2021, Marta Le Nair a été suspendue pour des propos antisémites tenus sur sa page Facebook entre 2015 et 2020. De même, lors des législatives anticipées, un candidat dans la première circonscription du Haut-Rhin a été écarté après avoir minimisé la portée antisémite des propos de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz.

Cas de Caroline Parmentier et tolérance interne

La situation de Laure Lavalette rappelle celle de Caroline Parmentier, députée du Pas-de-Calais et vice-présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Cette dernière, également proche de Marine Le Pen, n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire suite aux révélations concernant son passé. Cette absence de conséquence judiciaire ou politique suggère la persistance d'une tolérance sélective au sein du mouvement, conditionnée uniquement au rang occupé par les mis en cause.

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D'autres exemples illustrent cette tendance à l'accommodement avec les dérives passées. David Rachline, ancien membre du RN, a progressivement gravi les échelons jusqu'à la vice-présidence du parti. Sa promotion n'a pas été bloquée par une vidéo le montrant ironiser sur des propos antisémites, et ce, bien avant que des soupçons de malversations financières liés à sa ville de Fréjus ne pèsent sur sa carrière. Son parcours a même intégré une étape dans l'écurie d'Alain Soral en 2008, sans que cela ne fasse obstacle à sa montée en puissance politique.

Stratégie de renouement et contexte historique

Ce réflexe de protection interroge directement les efforts entrepris par le RN pour faire sauter le verrou de la " ligne rouge ". Le parti cherche à solder les années Jean-Marie Le Pen et à effacer les racines historiques liées à l'antisémitisme. La marche contre l'antisémitisme de 2023 et le voyage de Jordan Bardella en Israël étaient censés marquer une rupture nette avec ce passé encombrant. Or, la décision de soutenir lavalelette fragilise cette posture de modernisation.

L'argument de la prescription temporelle apparaît difficile à tenir pour un parti qui critique systématiquement ses adversaires pour des faits anciens. Par exemple, le journaliste Edwy Plenel, fondateur de Mediapart, a été cible d'un texte rédigé en 1972 dans lequel il exprimait sa solidarité avec l'organisation palestinienne Septembre Noir. Cet acte, lié à un attentat aux JO de Munich ayant fait onze morts israéliens, a été regretté et récité par le journaliste. En revanche, les hiérarques du RN minimisent souvent la portée de tels actes ou refusent d'en tirer des conséquences.

En choisissant de faire corps derrière Laure Lavalette plutôt que de mettre temporairement à distance sa carrière, le dauphin de Marine Le Pen privilégie la loyauté interne sur l'intégrité publique. Cette indulgence à géométrie variable risque de fragiliser la posture de renouement revendiquée par le parti auprès des Français juifs. Cette situation rappelle une constante lepéniste : la faute réside rarement dans le propos lui-même, mais exclusivement dans le rang social ou politique de celui qui le prononce. L'enquête judiciaire en cours ne semble pas influencer cette stratégie de protection immédiate.