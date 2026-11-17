Le président du Rassemblement national défend sa politique pénale et son innocence face aux accusations de Mediapart lors d'une interview exclusive sur Europe 1-CNews.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, était l'invité de l'émission "Face à Jordan Bardella" animée par Laurence Ferrari sur Europe 1 -CNews ce mardi 17 novembre. Dans une interview dense, le candidat présidentiel a abordé plusieurs dossiers sensibles, allant des accusations d'antisémitisme de Mediapart aux stratégies de la droite et du centre pour la primaire de 2027.

Réponse aux accusations de Mediapart et procès en cours

Jordan Bardella a fermement rejeté les accusations d'antisémitisme formulées par le média Mediapart, qualifiant ce journal de " journal d'extrême gauche ". Il a affirmé ne être " coupable de rien " et contesté entièrement leurs allegations. Le président du Rassemblement national a précisé que Mediapart a engagé, depuis le mois de septembre, une opération de déstabilisation dont l'objectif supposé était de l'éliminer politiquement.

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Il a confirmé avoir poursuivi Mediapart en diffamation et en faux et usage de faux. Jordan Bardella a martelé que la justice ne lui demande rien et qu'il n'est sous les frais d'aucune enquête officielle. Il a soutenu que les Français connaissent ses convictions et que de nombreux compatriotes de confession juive voient le Rassemblement national comme un rempart contre l'ultra-gauche et l'idéologie islamiste.

Stratégie de la droite, de LR et du centre

Concernant l'approche de la primaire de la droite et du centre, Jordan Bardella a critiqué les mouvements de Bruno Retailleau et David Lisnard. Il a jugé " méprisable " que ces candidats cherchent une alliance avec le parti d'Emmanuel Macron, incarné par Gabriel Attal. David Lisnard a assuré ce soir qu'aucun accord n'a été conclu, mais Bardella voit une course derrière Macroniste.

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Le candidat du Rassemblement national a déclaré que les Français " en ont ras-le-bol " de ces manœuvres de boutiques qui durent depuis dix ans. Il a appelé les électeurs à rejoindre le Rassemblement national pour une vraie alternance, estimant que l'occasion ne se reproduira pas deux fois. Il souligne que ce type de manœuvre n'apporte pas le changement attendu par l'électorat.

Défense de l'expérience face aux critiques sur l'âge

Jordan Bardella a également répondu aux critiques sur son jeune âge et son inexpérience professionnelle. Il a affirmé que " l'âge n'a jamais été un critère de réussite ou d'échec ". Pour illustrer son propos, il a cité des chefs de gouvernement comme Michel Barnier et François Bayrou. Il estime que le caractère et la personnalité priment sur l'âge du capitaine.

À trente-et-un ans, le président du Rassemblement national rappelle qu'il gère le premier parti de France depuis ses vingt-six ans. Il dirige une organisation comptant 160.000 adhérents, des dizaines de parlementaires, un groupe au Sénat et 1.500 élus dans tout le pays. Il considère cette responsabilité écrasante comme une légitimation de son engagement précoce.

Politique pénale et violence atmosphérique

Sur le sujet de la justice, Jordan Bardella a prévenu que la " violence d'atmosphère " s'installe dans le pays. Il a défendu une politique pénale plus ferme, incluant l'abaissement de la majorité pénale pour les mineurs. Il plaide pour des peines de prison immédiates et très courtes, inspirées des modèles nordiques, ainsi que la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre.

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Enfin, il a proposé de doubler le nombre de magistrats pour faciliter le travail des enquêteurs et fluidifier la procédure pénale. Il a commencé à citer la nécessité de créer 40 nouvelles structures, soulignant l'urgence de reprendre le contrôle de l'État avant qu'il ne le perde définitivement dans une course contre la montre.