Jordan Bardella expose sa vision économique et sociale sur Europe 1. Il critique le système des retraites, propose un plan de désendettement et réagit aux accusations de Mediapart.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est exprimé ce mardi 17 novembre sur les ondes de l'émission "Face à Jordan Bardella", présentée par Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews. Cette intervention publique intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des manifestations contre la vie chère, la colère des lycéens et une anticipation forte de l'élection présidentielle de 2027.

Jordan Bardella propose une refonte complète du système de retraites

Jordan Bardella a tenu un discours ferme concernant la soutenabilité du système français de retraites, qu'il qualifie d'insoutenable en raison de problèmes démographiques et d'injustice sociale. Il souligne que le premier emploi stable en France n'est accessible qu'à l'âge de 27 ans, une réalité qu'il juge inacceptable pour une nation moderne. Selon lui, une société où les jeunes entrent sur le marché du travail en approchant la trentaine ne peut rester dans l'acceptation passive de la situation actuelle.

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Le leader du Rassemblement national affirme que le système actuel n'est pas juste, car plus les individus rentrent tardivement sur le marché du travail, moins ils devraient être contraints de cotiser pour leurs futures pensions. Il propose donc deux voies possibles pour réformer cet écosystème : soit demander à la France du travail un effort supplémentaire en augmentant le volume global du travail, soit réorienter radicalement la formation professionnelle des jeunes générations.

Jordan Bardella veut ainsi revenir sur l'idée que tous les jeunes étudiants doivent nécessairement se retrouver en troisième année de sociologie. Il insiste sur la nécessité vitale de disposer de nombreux travailleurs manuels et professionnels qualifiés pour le fonctionnement de l'économie. Pour y parvenir, il promet la mise en place d'un collège modulaire plus flexible et adapté aux besoins réels du marché de l'emploi, tout en arrêtant le bashing systématique qui entoure l'apprentissage et en revalorisant fermement les filières manuelles.

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Concernant la répartition des efforts tout au long de la carrière, il soutient que les plus hauts revenus du pays, ceux disposant des plus gros salaires, devront travailler un peu plus longtemps en volume de temps de travail. Sa logique repose sur l'idée que plus une personne perçoit un salaire élevé, moins elle devrait être obligée de cotiser au regard de ses revenus, créant ainsi une réciprocité plus équitable dans le financement du système.

Un plan audacieux pour nettoyer les finances publiques et stimuler l'économie

Face à une crise de la dette décrite comme extrêmement violente, où les intérêts de remboursement risquent de devenir le premier poste de dépense de l'État français, Jordan Bardella esquisse l'une des plus grandes opérations de nettoyage des finances publiques depuis l'époque du général de Gaulle. Il reconnait que depuis la dissolution précédente, des incertitudes pèsent à la fois sur les chefs d'entreprise français, au sein des marchés financiers et chez les créanciers de la France.

Le président du Rassemblement national soutient que son parti est la seule force politique capable d'obtenir une majorité stable et de ramener la sécurité nécessaire. Sa stratégie budgétaire vise à libérer le pays de 140 milliards d'euros d'économies d'ici la fin du quinquennat. Une proposition qu'il compte concrétiser en inscrivant dans la loi une "règle d'or" interdisant strictement à tout gouvernement futur de voter un budget qui aggraverait davantage la dette publique nationale.

Jordan Bardella assure que son projet passera par une rationalisation stricte du fonctionnement de l'État. Des économies devront être réalisées dans la dépense sociale et en éradiquant toutes les gabegies liées à la lourde bureaucratie administrative de l'État ainsi qu'à la contribution européenne. Le deuxième objectif majeur de son parti sera de relancer la machine économique grâce à une politique résolument pro-entreprise et pro-croissance.

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Pour libérer les entreprises françaises de la paperasse administrative étouffante, il souhaite supprimer les impôts sur la production qui sont actuellement deux fois plus élevés que la moyenne européenne. Il promet également de retrouver un prix national de l'électricité compétitif grâce au développement du nucléaire. Enfin, il annonce la mise en place d'un patriotisme économique strict : si vous produisez et employez français, vous serez prioritaire dans l'attribution des marchés publics.

Réaction aux accusations de Mediapart et défense contre l'extrême gauche

Après l'enquête de Mediapart qui accusait Jordan Bardella d'avoir écrit des messages antisémites privés, le président du Rassemblement national a répondu fermement sur Europe 1-CNews. Il déclare être attaqué et donc obligé de se défendre, qualifiant Mediapart de journal d'extrême gauche. Il estime que l'opération de déstabilisation engagée par ce média depuis le mois de septembre avait pour objectif politique de le tuer, objectif qui, selon lui, n'a pas fonctionné.

Jordan Bardella conteste formellement les accusations de Mediapart et a entamé des poursuites judiciaires contre le média pour diffamation, faux et usage de faux. Il martèle que la justice ne lui demande rien actuellement et qu'il n'est coupable de rien, précisant qu'il n'est pas sous le coup de frais d'aucune enquête ouverte à son encontre. Il rappelle que Mediapart est un journal coutumier du fait qui a déjà été condamné précédemment pour diffamation, affirmant n'avoir aucun compte à leur rendre publiquement.

Le leader politique rappelle que les Français connaissent ses convictions et son engagement historique contre l'antisémitisme. Il avance que beaucoup de compatriotes de confession juive considèrent son parti comme un rempart et un bouclier efficace face à l'ultra-gauche. Selon lui, cette position de force est également une protection nécessaire face à la montée de l'idéologie islamiste qui menace la cohésion sociale du pays.