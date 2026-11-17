Jordan Bardella détaille ses propositions pour la présidentielle 2027 lors de son intervention sur Europe 1. Capitalisation des retraites, assainissement budgétaire et critique virulente de la gauche.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est exprimé en direct ce mardi 17 novembre dans l'émission "Face à Jordan Bardella" sur les ondes d' Europe 1 et CNews. Accueilli par la présentatrice Laurence Ferrari, le dirigeant politique a saisi cette occasion pour exposer sa vision au pays, abordant des dossiers sensibles tels que les manifestations liées au coût de la vie, la colère des lycéens et la stratégie pour l'élection présidentielle de 2027. Son ambition affiché d'accéder à la fonction de Premier ministre a servi de fil conducteur à cette prise de parole publique majeure.

Critique violente de la gauche et du totalitarisme

Jordan Bardella a consacré une partie importante de son intervention à dénoncer ce qu'il perçoit comme un dévoiement politique de son adversaire à gauche. Selon lui, une grande partie de la gauche est plongée dans un "réflexe totalitaire" inquiétant. Il qualifie le raisonnement des personnalités de gauche d'enfantin et désigne Jean-Luc Mélenchon comme le visage institutionnel de ce qu'il appelle un désordre ambiant.

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Le candidat à la présidence de la République accuse le leader de la France Insoumise d'entourer sa personne de proxys et de bras armés dont l'objectif serait de mettre à bas la République et la démocratie françaises. Pour illustrer sa thèse, Bardella cite plusieurs événements récents, notamment les appels à la fermeture de chaînes de télévision et la publication de fatwas suite à l'attentat raciste de Trappes. Il pointe du doigt les insultes permanentes envers les forces de l'ordre et les demandes de désarmement de la BAC.

Il rappelle que cette Brigade anticriminalité de la BAC est entrée en novembre 2015 au Bataclan et a neutralisé le terroriste de Trappes le mois précédent. À ses yeux, critiquer ces unités dans un tel contexte relève du ridicule et confirme la présence d'un réflexe totalitaire au sein de la gauche française.

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Capitalisation obligatoire pour pérenniser les retraites

La question des retraites constitue un pilier central de la proposition politique de Jordan Bardella pour le scrutin de 2027. Il affirme que le système actuel n'est pas soutenable sur le plan démographique et qu'il manque de justice sociale. Son diagnostic est sans appel : plus l'entrée sur le marché du travail est tardive, moins les individuals doivent cotiser. En France, le premier emploi stable n'est aujourd'hui accessible qu'à l'âge de 27 ans.

Bardella propose une modification profonde du financement en captant 3% des cotisations patronales figurant sur la feuille de paie de chaque salarié. Cette somme, soit environ 500 euros par an, serait fléchée vers un compte individuel de capitalisation. Sur la durée d'une carrière complète, cela générerait un capital de 80 000 euros travaillant avec intérêts pendant très longtemps pour soutenir le niveau des retraites.

Le projet s'appuie sur les paroles de Marine Le Pen, qui souligne l'existence d'industries formidables capables d'absorber ces fonds dans l'économie réelle. Le rendement annuel visé se situerait entre 4% et 6%. Par ailleurs, le Rassemblement national souhaite mettre fin au système actuel du compte personnel de formation, dont les nouvelles cotisations iraient directement vers ce nouveau compte de capitalisation.

Assainissement budgétaire et stabilité économique

Face à l'enfoncement de la France dans une crise de la dette considérée comme extrêmement violente, Jordan Bardella promet des mesures structurelles fortes. Il note que les intérêts de remboursement du debt vont bientôt devenir le premier poste de dépenses de l'État. La dissolution récente a créé des incertitudes chez les chefs d'entreprise et les marchés financiers, qui interrogent les créanciers de la France.

Le président du Rassemblement national se présente comme la seule force capable d'obtenir une majorité parlementaire pour ramener de la stabilité politique et économique. Il annonce une trajectoire budgétaire ambitieuse visant à dégager 140 milliards d'euros d'économies d'ici la fin du quinquennat. Cette opération massive est comparée à l'une des plus grandes nettoyages des finances publiques depuis le général de Gaulle.

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Une "règle d'or" serait instaurée pour encadrer cette réforme. Elle interdirait strictement à tout gouvernement de voter un budget qui aggraverait la dette nationale. Cette contrainte constitutionnelle vise à garantir la rigueur et la crédibilité des finances publiques à long terme.

Refonte de l'éducation et répartition de l'effort

La réforme des retraites s'accompagne d'une proposition de fond sur la société et l'éducation. Jordan Bardella refuse l'idée que tous les jeunes doivent systématiquement suivre une troisième année de sociologie universitaire. Il insiste sur le besoin vital de travailleurs manuels et de professionnels qualifiés dans les métiers techniques. Pour répondre à cette demande, il propose la mise en place d'un collège modulaire adaptable.

Le candidat entend mettre fin au bashing contre l'apprentissage et revaloriser les filières manuelles considérées comme essentielles à l'économie. Concernant la répartition de l'effort sur le marché du travail, il distingue deux chemins possibles. Le premier consisterait à demander un effort supplémentaire aux salariés en augmentant le volume de travail. Le second implique que les plus hauts revenus du pays, ceux aux salaires les plus importants, doivent travailler un peu plus longtemps en volume.

Il conclut sa pensée en affirmant que plus un salaire est élevé, moins il est juste d'exiger des cotisations proportionnellement lourdes dans l'absolu. Cette approche vise à corriger les déséquilibres démographiques tout en maintenant une activité économique soutenue par une main-d'œuvre diversifiée et valorisée.