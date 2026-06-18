Jordan Bardella propose de réduire de moitié la contribution française au budget de l'UE

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a annoncé qu'il souhaite diminuer de 50 % la part versée par la France à l'Union européenne s'il est élu. Cette proposition soulève des questions sur sa faisabilité et ses conséquences économiques et politiques.

Le président du Rassemblement national et candidat à l' élection présidentielle de 2027, Jordan Bardella , a proposé de réduire de moitié la contribution de la France au budget de l'Union européenne.

Cette annonce, faite lors d'un meeting, vise à répondre à ce qu'il considère comme un déséquilibre entre les apports financiers de la France et les bénéfices qu'elle retire de l'Union. Selon ses déclarations, la contribution passerait de 12 à 15 milliards d'euros à environ la moitié. Il envisage de demander à la Commission européenne de réduire ses dépenses de fonctionnement pour compenser cette baisse.

Cependant, cette proposition soulève de nombreuses interrogations sur sa faisabilité et ses conséquences pour le pays. Le calendrier budgétaire européen complique la mise en œuvre d'une telle mesure. Les budgets de l'Union sont votés pour des périodes de sept ans, et les négociations pour le cadre 2028-2035 sont en cours. L'objectif est de parvenir à un accord avant l'élection présidentielle française d'avril 2027.

En 2024, la contribution française s'élevait à 24,2 milliards d'euros, soit 0,8 % du PIB, et elle devrait atteindre 30,8 milliards en 2026. Une réduction de moitié représenterait donc une baisse de plusieurs milliards, mais les économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement de la Commission pourraient ne pas suffire à compenser le manque à gagner pour le budget européen. La France est traditionnellement un contributeur net, versant plus qu'elle ne reçoit, tout comme l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche.

Cependant, en 2023 et 2024, elle est devenue bénéficiaire nette grâce au plan de relance post-Covid, qui a alloué 390 milliards de subventions et 360 milliards de prêts aux États membres. Pour 2026, la France a obtenu une réduction partielle de sa contribution, passant de 7,3 à 5,7 milliards d'euros sur une partie de sa participation. Cette négociation a été saluée par l'ancienne ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui a nié qu'il s'agisse d'un "rabais français".

Le budget de l'Union européenne est réparti entre 27 pays, sept domaines et 40 programmes. La moitié des fonds sert à réduire les inégalités de développement entre les régions, tandis qu'un quart est consacré à la protection de l'environnement et à l'exploitation des ressources naturelles, incluant la politique agricole commune (PAC). Les agriculteurs français sont les premiers bénéficiaires de la PAC en Europe.

Une réduction de la contribution française risquerait de diminuer les financements alloués à ces projets, ce qui pourrait avoir un impact direct sur le secteur agricole français. Jordan Bardella devra donc évaluer le coût politique d'une telle décision s'il accède à l'Élysée. Cette proposition intervient dans un contexte de tensions entre les pays fondateurs de l'UE, qui contribuent le plus mais voient leur part de dépenses publiques européennes diminuer.

La faisabilité juridique et politique de la mesure reste incertaine, car elle nécessiterait l'accord des autres États membres et pourrait modifier les équilibres actuels. En attendant, le débat sur le budget européen s'annonce comme un enjeu majeur de la prochaine campagne présidentielle française





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