Jordan Bardella promet une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre

Jordan Bardella, président du RN, détaille ses propositions sur la sécurité, l'école et la fiscalité en vue de l'élection présidentielle.

Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), a présenté une série d'engagements en vue de l' élection présidentielle, en affirmant que Marine Le Pen conduirait une politique plus ferme en matière de sécurité, d'éducation et de pouvoir d'achat. Ces déclarations couvrent la police, les mosquées, l'immigration, la fiscalité et la composition d'un éventuel gouvernement. Les propos rapportés ne sont pas datés dans le texte source, ce qui empêche de les situer précisément dans le calendrier politique.

Sécurité, police et lutte contre la radicalisation

Jordan Bardella propose d'instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, afin de protéger les policiers dans l'exercice de leurs missions. Il affirme que l'État doit se placer clairement à leurs côtés face aux violences.

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Sur le terrain religieux, le président du RN indique qu'il fermerait les mosquées radicales et expulserait les étrangers radicalisés qui diffusent l'idéologie islamiste. Il présente ces mesures comme une réponse directe à la propagation de discours extrémistes sur le territoire.

Jordan Bardella annonce également une révision totale de la politique sécuritaire du pays en cas de victoire à l'élection présidentielle. Le texte source ne détaille pas le contenu précis de cette réforme, qui reste pour l'instant un engagement général.

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École, pouvoir d'achat et fiscalité des entreprises

Sur l'éducation, Jordan Bardella souhaite mettre en place une tenue commune, c'est-à-dire un uniforme à l'école. Le président du RN présente cette mesure comme un outil de cohésion au sein des établissements scolaires.

Face à la hausse du coût de la vie, Jordan Bardella propose de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant et sur l'énergie. Cette proposition vise directement les dépenses courantes des ménages, notamment les factures et les frais de transport.

Il avance aussi une mesure destinée aux salariés : libérer 10% d'augmentation nette des salaires, exonérée de charges pour les chefs d'entreprise, dans la limite de trois fois le Smic. Le dispositif concerne donc les rémunérations plafonnées à ce niveau.

Personnalités pressenties et débats politiques

Jordan Bardella affirme que Edwige Diaz, Charles Alloncle et Laurent Jacobelli seraient naturellement ministres si Marine Le Pen remportait la présidentielle. Il cite ces trois responsables comme les futurs membres d'un gouvernement RN.

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Interrogé sur la candidature de Teddy Riner à l'élection présidentielle, Jordan Bardella a déclaré que ce dernier avait le droit de se présenter et qu'il n'y voyait pas de problème. Il a par ailleurs affirmé que la France est le pays le moins raciste du monde, et a indiqué partager 'à 300%' les propos de Marine Le Pen sur ce sujet.

Le président du RN accuse enfin La France insoumise d'avoir une responsabilité très lourde dans la dégradation du climat politique. Ces prises de position alimentent le débat entre les différentes formations à l'approche du scrutin.