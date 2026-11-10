Jordan Bardella présidentielle : débat, gouvernement et logement social

Jordan Bardella, président du RN, détaille ses positions pour la présidentielle sur les alliances, un gouvernement resserré et le logement social.

Jordan Bardella, président du Rassemblement National, a multiplié les prises de position sur la campagne présidentielle en cours. Dans plusieurs déclarations rapportées, il affirme entretenir de très bons liens avec Marion Maréchal, qu'il dit soutenir la campagne du RN. Il assure également que Marine Le Pen acceptera un débat avec le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon en cas de second tour.

Ces propos couvrent un large éventail de sujets, des alliances politiques au fonctionnement de l'État, en passant par la sécurité et le logement. Le président du RN évoque aussi l'accusation de propos antisémites qui lui sont attribués par Mediapart, qu'il présente comme une affaire visant à le détruire.

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Alliances et débat avec Jean-Luc Mélenchon au second tour

Jordan Bardella affirme que Marine Le Pen acceptera un débat avec Jean-Luc Mélenchon si le second tour de la présidentielle les oppose. Il présente cette position comme une condition normale de la confrontation démocratique entre les deux candidats.

Sur le soutien de Marion Maréchal, le président du Rassemblement National assure avoir de très bons liens avec elle et affirme qu'elle soutient la campagne. Il décrit une famille politique qui cherche à élargir ses soutiens avant le scrutin.

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Jordan Bardella commente aussi l'action de Bruno Retailleau, qu'il rappelle avoir été ministre d'Emmanuel Macron. Il estime que les Français veulent tourner la page du macronisme, et place ce constat au cœur de son argumentaire électoral.

Le président du RN insiste enfin sur la nécessité d'une coalition. Il déclare que son mouvement fonctionne avec des partenaires et des alliés, et que ces derniers travaillent ensemble à construire un projet de redressement national.

Gouvernement resserré, fonctionnaires et forces de l'ordre

En cas de victoire du RN à l'élection présidentielle, Jordan Bardella souhaite constituer un gouvernement resserré autour de 15 ministres issus du RN. Il dit également vouloir accueillir des patriotes dans l'équipe gouvernementale.

Sur la fonction publique, Jordan Bardella affirme que le RN ne remplacera pas 223.000 postes de fonctionnaires. Selon lui, cet objectif vise à permettre à l'État de fonctionner mieux, et non à réduire sa capacité d'action de manière brutale.

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Concernant les forces de l'ordre, il annonce une présomption de légitime défense si le RN arrive au pouvoir. Cette mesure, telle qu'il la présente, donnerait un cadre juridique plus favorable aux policiers et aux gendarmes confrontés à des situations de danger.

Polémiques scolaires, logement social et mise en cause

Jordan Bardella dénonce le refus de certains syndicats enseignants de rendre hommage au 11-Novembre dans les écoles. Il juge ces responsables ' devenus fous ', selon ses propos rapportés, et y voit une faute dans la transmission de la mémoire nationale.

Sur le logement social, le président du RN souhaite que le fait d'avoir un casier judiciaire discrédite pour obtenir un logement social. Cette position s'inscrit dans son approche de la sécurité et de l'attribution des logements publics.

Enfin, Jordan Bardella revient sur les propos antisémites qui lui sont attribués par Mediapart. Il affirme que l'objectif de cette affaire était de le tuer, une formule qu'il utilise pour dénoncer ce qu'il considère comme une attaque personnelle et politique.